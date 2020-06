O cantitate de circa 550 de tone de aur, în valoare de 30 de miliarde de dolari la preţurile actuale au fost aduse în depozitele bursei Comex din New York. Transferurile au fost efectuate la sfârșitul lunii martie. Curios este că sute de tone de aur au fost cumpărate de SUA din diferite țări ale lumii.

Astfel, echipele de la New York ale firmei au lucrat 24 din 24 pentru a face faţă cererii, în contextul carantinei, întreruperii zborurilor, precum şi distanţării sociale.

„Livrările spre New York sunt fără precedent”, a spus Allan Finn, director la firma de logistică şi servicii de securitate Malca-Amit.

Se știe că bursele comercializează zilnic aur în valoare de zeci de miliarde de dolari, totuși, foarte puțin aur se mișcă, fizic, între seifurile din New York, Londra și Zurich.

Odată cu stoparea zborurilor și a închiderii rafinăriilor de aur din Elveția, traderii au fost îngrijoraţi că nu vor putea să aducă aur la timp la New York în contrapartidă pentru contractele futures. Situaţia a condus la creşterea cotaţiilor futures la aur, care de obicei evoluează în paralel cu preţurile spot pe piaţa din Londra, până la o primă de 70 de dolari pentru o uncie faţă de preţurile spot.

De asemenea, exporturile de aur ale Elveţiei către America au ajuns la cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată.

Exporturile de aur ale Elveţiei spre SUA au explodat, ajungând la 111,7 tone în aprilie, cea mai mare valoare înregistrată. Și rafinăriile de aur din Australia şi-au majorat producţia de lingouri de aur pe care să le livreze la New York.

„Cantitatea de aur pe care am mutat-o cu succes la New York este destul de importantă. Este probabil apropiată de cantitatea de metal care a fost extrasă din mine în această perioadă„, a spus Mark Woolley, directorul Brink’s Ltd.

Pentru a face față cererii enorme din partea SUA, firma Loomis International U.K. a deschis noi seifuri, potrivit playtech.ro