Andreea Raicu, una dintre cele mai apreciate femei din showbiz-ul românesc, a vorbit, pe rețele sociale, despre experiența ei cu noul coronavirus și cu spaima pe care a trăit-o după ce mama ei a fost diagnosticată cu Covid-19.

„Virusul este printre noi, mai aproape decât ne imaginăm. Mama mea a fost testată pozitiv cu noul coronavirus, acum 3 săptămâni. Deși nu îmi este foarte ușor să vorbesc despre acest subiect și despre ceea ce am simțit în momentul în care am aflat, și despre ceea ce încă simt, am considerat că este de datoria mea să fac această informație publică”, a transmis Andreea într-un mesaj video pe Instagram.

„Mama mea a fost testata pozitiv cu noul coronavirus , acum 3 saptamani.

Desi nu imi este foarte usor sa vorbesc despre acest subiect si despre ceea ce am simtit in momentul in care am aflat, si despre ceea ce inca simt, am considerat ca este de datoria mea sa fac aceasta informatie publica. Cele 2 saptamani in care mama a fost spitalizata au fost printre cele mai crunte saptamani din viata mea, cu foarte multa frica si foarte imprevizibile – la fel ca acest virus. Stiu ca acest mesaj va atrage si comentarii negative, dar realitatea celor trei saptamani prin care am trecut atat eu, cat si mama, ma face sa ma gandesc acum doar cu recunostinta pentru ca am depasit acest moment si fata de personalului Spitalului Victor Babes. Am tot respectul pentru profesionalismul cu care au tratat-o atat pe mama, cat si pe toti cei internati acolo. Nu am vazut-o pe mama de trei saptamani, dar stiu ca reintoarcerea acasa este cel mai frumos cadou pe care putea sa il primesca de ziua ei, care va fi peste cateva zile.

Desi am petrecut timp cu ea, nu m-am infectat pentru ca am purtat in permanenta masca.

Stiu ca este o loterie si oricand ne putem infecta, dar cel putin stiu ca ma pot proteja purtand-o!”, a scris Andreea Raicu, într-o postare pe Instagram.

Andreea Raicu, acuzată că a mințit

Vedeta a fost acuzată că ar fi mințit în privința infectării cu COVID-19 a mamei sale și că ar fi făcut acest lucru în schimbul unor sume de bani.

„Respect opinia tuturor şi mereu mi-am apreciat urmăritorii. Îi rog pe toţi cei care aleg jignirea şi agresivitatea şi chiar lipsa umanităţii să dea unfollow acestei pagini. (…) Lipsa bunului simţ nu îşi are locul pe această pagină şi nici injuriile la adresa mea sau la adresa celor care fac parte din această comunitate. Mesajul meu este unul sincer şi am ales să vă povestesc prin ce am trecut pentru că am considerat că avem cu toţii de învăţat”, a fost o parte din mesajul Andreei Raicu.