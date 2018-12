Decorațiunile care transformă casa într-un loc de poveste

Undeva, într-un atelier nu foarte mare, cu nume exotic, cu geamuri imense încălzite de razele unui soare de iarnă pe exterior, creativitatea a îmbinat armonia și culoarea, simplitatea cu emoția. Gazda noastră, Mihaela Durgheu, creatoarea unor povești fascinante, ne-a prezentat produsele care dacă ar avea gură ar vorbi, atât de pline de viață și veselie sunt. Pentru că sunt făcute de mână, au darul de a trezi mai întâi sufl etul, care știe el cum să dicteze mâinii pentru a crea cea vare aduce bucuria de a privi, bucuria de a dărui.





Mihaela a început să creeze pentru cei dragi din jur. O imaginație debordantă a făcut ca tot ce ieșea din mâna ei să pară că prinde viață. „Totul a început ca un hobby, acela de a decora diverse obiecte din lemn și sticlă. Cu timpul am început să le dăruiesc prietenilor, care au fost încântați sa le primească”, ne-a povestit Mihaela.

Prietenii au fost cei care au încurajat-o deoarece, la rândul lor, au vrut să facă daruri și au considerat creațiile Mihaelei foarte potrivite. „Și-au dorit să poată oferi, la rândul lor, acest gen de cadou și m-au întrebat dacă le pot vinde obiectele pe care le realizez. M-am simțit încurajată de încântarea cu care erau primite cadourile realizate de mine și am hotărât sa fac un pas înainte”, spune creatoarea.

A deschis un mic atelier. Pe lângă ceea ce a realizat, a mai reușit ceva: să ofere trei locuri de muncă. „Am deschis un mic atelier unde sunt realizate mici decorațiuni pe lemn și sticlă, dar și textile. Majoritatea sunt unicate”, spune Mihaela.

Obiecte utile și haioase

Ne-a introdus în lumea fascinantă a locului unde se fac aceste lucruri. Parcă e o căsuță de povești din turtă dulce, unde poți da mâna cu un spiriduș și o prințesă, unde parcă o aromă de vanilie învăluie obiectele care împodobesc bucătăria, care dau un farmec aparte. „Cred că obiectele pe care le folosim în mod curent pot fi și pline de farmec, nu doar banale. Ma gândesc ca un șorț de bucătarie poate fi și elegant pentru a împlini plăcerea de a găti a doamnelor, iar un prosop de bucătarie poate arăta ca o rochiță”, ne-a explicat Mihaela rostul unor creații care, la prima vedere, par cu totul altceva.

Nu doar șorțuri pentru doamne, ci și pentru fetițe. Imaginea unei copile cu un șorțuleț vesel colorat, care se foiește pe lângă mămica ei, cu dorința de a-i fi de folos, face din bucătărie un loc de poveste.

Pentru copii, Mihaela are și altceva pregătit. „Ne-am gândit și la copii creând pentru ei un dințișor haios prevăzut cu un buzunar în care să pună dințișorul pentru Zâna Măseluță, iar dimineața să găsească bănuții. De asemenea, am creat pături, perne auto, penare și multe alte produse haioase pentru copii. Facem produse decorative în funcție de sezon. În acest an, ne-am gândit inclusiv la animăluțele de companie creând pentru ele săculeți haioși în forma de os, pentru căței, și în formă de pește, pentru pisicuțe, în care să-și primească darurile de Crăciun”, ne-a explicat Mihaela în timp ce întindea pe masă diverse obiecte: pături în diverse forme de animale în care să intre copilașii. De exemplu, pentru fetițe, pătura este o sirenă. Și nu doar pentru fetiță, ci și pentru păpușa ei a făcut o sirenă în miniatură.

De sezon și de Moș

De asemenea am găsit covorașe de pus sub brad, despre care am crezut, văzându-le îndoite e umeraș, că sunt fustițe de Crăciun. O rochie viu colorată este, de fapt, un suport pentru agrafe și cordeluțe. „Multora le-au plăcut ce au decoperit în atelierul nostru, Craft ... și cred ca vom reuși să oferim oamenilor produse realizate din suflet”, a conchis Mihaela aruncând o privire caldă peste obiectele pe care le strângea de parcă le mângâia. Pentru că, așa este când faci cu suflet, nu te lasă inima să nu le strângi cu grijă, să le așezi pe rafturi de parcă ai pune la cale o frumoasă scenă a bucuriei.

A MURIT! Vestea care a zguduit Capitala, in aceasta dimineata

Pagina 1 din 1