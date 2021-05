Profesorul Chen Ping a declară că SUA a fost înfrântă în „războiul biologic”, şi spune că satul chinez „a pus SUA înapoi unde îi era locul”.

Profesorul, care are legături strânse cu guvernul comunist chinez, a declarat că țara sa a „învins” SUA în 2020, câștigând războiul biologic. Videoclipul, care a apărut recent online, a fost tradus de bloggerul chinez Jennifer Zeng din New York:

Cercetătorul susține că „modelul occidental a eșuat şi Partidul Comunist (PCC) a câștigat și „va aduce calea modernizării într-o nouă eră după revoluția biologică, după virusul pandemic din 2020 (face referire la COVID-19 )”.

Admitted! Chen Ping, Senior Researcher at #FudanUniversity, professor at #PekingUniversity, says the #CCP won the trade war, science & technology war, and especially the biological war in 2020. „The achievement is unprecedented. This is an epoch-making historical record.” pic.twitter.com/syKaA65zvo

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 18, 2021