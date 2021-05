Dimensiunea birocrației în România ia amploare. Niciun dosar depus de către cetățeni în cadrul programului guvernamental Rabla Plus pentru mașinile electrice nu a fost aprobat – unele zac în sertare chiar de anul trecut.

Conform declarațiilor ministrului Mediului, Tanczos Barna, sistemul birocratic este cel vinovat pentru toate aceste demersuri blocate.

Niciun dosar de anul trecut nu a fost aprobat

Deși programul Rabla Plus a început de trei săptămâni, Administrația Fondului de Mediu (AFM) nu a aprobat niciun dosar depus în această perioadă.

De trei săptămâni s-a dat drumul înscrierilor în programul guvernamental Rabla Plus pentru mașini electrice. În toate aceste zile, Administrația Fondului de Mediu nu a aprobat niciun dosar. Mai mult decât atât, în arhive zac și documentele înaintate în acest sens tocmai de anul trecut.

„Aprobările merg încet pentru că, din păcate, sistemul este unul birocratic. Așa l-am găsit și încă nu am făcut modificări. AFM-ul nu a aprobat până acum niciun dosar. Săptămâna aceasta intră în comitetul de aprobare primele dosare, depuse după data de 26 aprilie, de când s-a deschis programul”, a precizat Tanczos Barna.

Comitetele de avizare și de aprobare nu sunt organizate la momentul actual. Reprezentantul Ministerului Mediului susține că, din cauza numărului imens de dosare depuse în cadrul programului guvernamental în cauză încă de anul trecut, demersurile sunt îngreunate.

Când ar putea fi aprobate dosarele

Potrivit explicațiilor ministrului Mediului, de săptămâna viitoare lucrurile ar putea intra pe făgașul normal. Demnitarul susține că ar putea fi aprobate câte 200 de dosare săptămânal.

„Am solicitat ca săptămânal cel puțin 200 de dosare să fie aprobate, astfel încât programul să pornească. Este o procedură prea complicată și prea stufoasă. Am cerut conducerii AFM să simplifice, să elimine direcțiile care oricum nu au o contribuție în aprobarea dosarelor și să urgenteze procedurile”, a mai adăugat Tanczos Barna.

Mii de dosare depuse anul acesta

Tanczos Barna a dezvăluit la Digi24 că, anul acesta, în cadrul programului pentru mașini electrice au fost înaintate mii de dosare.

„O să controlez personal evoluția pentru că până acum nu am primit un raport de la AFM, nu am fost informați cu privire la acest blocaj. Am cerut raport, am dispus să se simplifice procedurile și intră săptămâna aceasta în aprobare”, a adăugat ministrul Mediului.

Situația în cazul programului Rabla Clasic nu e foarte diferită de cea în cauză. Conform demnitarului român, niciun dosar din 2021 nu a fost aprobat, iar pe rol sunt în continuare dosare de anul trecut.