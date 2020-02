Surkov a stat șapte ani lângă Putin, perioadă în care a supravegheat politica Kremlinului privind Ucraina, când s-a inclus anexarea Crimeei și a izbucnit războiului în estul țării. Fostul ajutor al lui Surkov, Alexei Chesnakov, a anunțat în ianuarie că așa-numitul „cardinal gri” al Kremlinului și-a dat demisia din cauza unei „schimbări de politică”.

„Dacă puterile prezidențiale sunt perfecționate – în modificările constituționale propuse, atunci logica juridică va dicta necesitatea reînceperii numărarii din nou a mandatelor prezidențiale”, a spus Surkov. Kremlinul a respins ulterior afirmația ca fiind propria opinie a lui Surkov după publicarea interviului.

„De fapt, ne-am dezvoltat în mod natural, nu doar o formă de guvernare prezidențială, ci o hiper-prezidențială. Este organic pentru cultura noastră politică și, în opinia mea, ar trebui solidificată formal și legal”, a mai adaugat el.

„Nu există Ucraina… Ciudat, sunt un„ Ukroptimist ”. Cu alte cuvinte, cred că încă nu există Ucraina. Dar se va forma în timp.

Nu am o imaginație suficient de puternică încât să mă gândesc (estul Ucrainei revenind la controlul guvernului ucrainean). Donbass nu merită o asemenea umilire. Ucraina nu merită o asemenea onoare.

La întoarcerea la Kremlin după o scurtă demitere în 2013 am avut o ocazie unică să aleg singur un proiect. Am ales Ucraina. Pur intuitiv. Nimeni nu mi-a spus și nu știam nimic. Nimeni nu știa sigur ce se va întâmpla”a continuat el.

Surkov a mai spus că:„Am simțit sau mai degrabă am simțit că va fi o afacere mare. Chiar și atunci, când încă nu s-a desfășurat nimic, am intuit că va exista o luptă serioasă cu Occidentul. Cu victime și sancțiuni… sunt mândru că am fost participant”

El a explicat și de ce a părăsit Kremlinul.

„Să zicem că contextul s-a schimbat. Adică, în cele din urmă, a trebuit să mă ocup de Ucraina. Dar contextul s-a schimbat. Chiar și atunci în 2013 mi-am dat seama că nu aveam loc în sistem. Desigur, am creat sistemul, dar nu am fost niciodată parte din el”, a conchis Surkov, potrivit themoscowtimes.com.

