Prim-procuror al Parchetului Militar, Ionel Corbu, a declarat că au fost înregistrate 192 de plângeri în urma acţiunii jandarmilor de vineri seară, la mitingul din Piața Victoriei.





Pagina 1 din 1

Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Declarații de ultim moment. Ionel Corbu, prim-procuror al Parchetului Militar: „Am rămas surprins de cele declarate de conducerea MAI”

###Potrivit acestuia pe lângă documentele cerute de autoritățile responsabile au mai fost cerute documente de natură tehnică. „Am cerut încă de sâmbătă ordinul de intervenţie. Încă îl aşteptăm. Prefectura ne-a trimis la Jandarmeria Română, însă cred că trebuie să existe o copie a acestui ordin şi la instituţia Prefecturii”, a declarat presei procurorul Ionel Corbu. Întrebat cu privire la gazele lacrimogene folosite de către forţele de orfine, magistatul a spus că „până în acest moment nu are date cu privire la cantitatea şi tipul de gaze folosite”. De asemenea, Ionel Corbu a declarat şi că „nu au fost identificate date” cu privire la informaţiile care au circulat în mass media înaintea acestui protest cu privire la încercările de răsturnare a guvernului. „Cu privire la existenţa unor grupuri care s-ar fi organizat pentru acest protest vă informez că am solicitat astfel de date de la strcturile speciale”, a adăugat Ionel Corbu În ceea ce priveşte prezenţa în Piaţa Victoriei a procurorului militar Bogdan Pîrlog, procurorul care s-a sesizat din oficiu cu privire la intervenţia violentă a forţelor de ordine, Ionel Corbu a declarat că a rămas surprins de cele declarate de reprezentanţii MAI: "Nu vă ascund faptul că am rămas surprins de cele declarate de conducerea MAI. Înţeleg că purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Române a făcut o asociere eronată vizavi de prezenţa lui acolo. Colegul nostru se afla în zonă în drum către domiciliu şi insist să se menţioneze acest lucru. El era de serviciu, fiind la permanenţă şi văzând ce s-a întâmplat acolo, s-a sesizat din oficiu, procesul-verbal fiind înregistrat la data de 11 august”, a explicat Ionel Corbu. Potrivit prim-procurorului Parchetului Militar acest aspect a fost denaturat, iar conducerea MAI a fost dezinformată, dar procurorul militar din Piaţa Victoriei a fost "un simplu observator" şi nu a făcut parte din Centrul Mobil de Comandă. „Acest aspect a fost denaturat şi, din păcate, constat că şi conducerea ministerului a fost dezinformată. Din acest punct de vedere, s-a extrapolat noţiunea de "aflat în zonă". Aflat în zonă putea să fie un simplu observator pe trotuar, lucru pe care l-am şi înţeles că s-a făcut, şi nicidecum în Centrul de Comandă. Centrul de Comandă este nucleul factorilor decizionali de intervenţie, ori vin şi pun o întrebare retorică – ce valenţă avea o decizie a unui procuror acolo, în a acţiona sau a nu acţiona. Repet, nu a făcut parte din Centrul Mobil de Comandă. Nu cunosc aspecte de acest gen", a mai adăugat Ionel Corbu.