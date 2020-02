Bogdan Argeș Vintilă a oferit declarații ridicole, după ce FCSB s-a împiedicat, pe teren propriu, de Academica Clinceni, scor 0-0. Deși „roș-albaștrii” au pierdut inexplicabil două puncte, tehnicianul a spus că punctul câștigat poate fi decisiv pentru câștigarea titlului din Liga I.

„Este un punct câștigat. Se adaugă în zestrea noastră. Decât deloc, e bine și așa. Se poate întâmpla orice, mingea e rotundă. Mulți vedeau partida câștigată dinainte. Nu am reușit să desfacem o apărare aglomerată.

Nu am reușit să marcăm, asta a fost. Șuturi la poartă am avut, dar în ultima treime am greșit ultima pasă. Asta e. Învățăm. Aceste jocuri ne fac mai puternici. E un lucru bun că nu am pierdut, totuși. Nu s-a terminat campionatul acum, mai sunt meciuri de jucat. Este adevărat că nu am mulțumit suporterii, însă pe termen lung ne dorim să ne atingem obiectivul în continuare”, a spus Vintilă la Digi Sport.

