Băiatul a spus anchetatorilor că urma ca în acea zi în care s-a întâmplat tragedia trebuia să meargă să se plimbe în parc cu Alexandra, dar şi.a dat seama că ceva nu este în regulă când a văzut că fata nu vine, dar nici nu răspunde la telefon. Marian a mai spus că întâlnirea trevuia să fie la ora 11:00, deoarece la ora 12:00 urma să meargă la meditaţii.

„Trebuia să ne vedem la ora 10.00 la Caracal. Aşa stabilisem. Şi ea avea treabă atunci în oraş. Aveam o oră de întâlnire. De la 10.00 la 11.00. La 11.00 eu trebuia să ajung să îmi iau costumul popular de la teatru şi la 12.00 aveam meditaţii. Şi eu şi ea, atunci când ne vedeam în oraş, veneam cu ocazia. Ne întâlneam la un suc sau ne plimbam prin parcul de acolo. În ziua respectivă, eu nu am ajuns la 10.00, am întârziat un pic. Când am ajuns ea nu era. Am sunat-o de câteva ori. Telefonul ei suna, dar nu răspundea nimeni. Am crezut că poate are telefonul pe silenţios şi că o să mă sune când vede apelurile. Apoi am crezut că nu poate să vină sau că a rămas la vreo prietenă. Nu m-am gândit nicio clipă că ar putea fi ceva de groază“, a declarat prietenul Alexandrei, Marian.

Prietenul Alexandrei povestește că şi-a dat seama că ceva nu este în regulă când a fost apelat de o altă fată, prietenă a Alexandrei.

„Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă când o prietenă de-a ei m-a apelat pe Facebook şi m-a întrebat de ea. Am încercat să o mai sun şi telefonul nu mai suna. Era închis. Seara a a venit tatăl ei la mine să mă întrebe de ea, pentru că nu mai ştia nimic“, a mai spus Marian.

Marian a mai spus că Alexandra era o fată cuminte, iar ceea ce i s-a întâmplat este un coşmar pentru el

„Noi aveam o relaţie de prietenie, dar nu ne vizitam acasă, nici eu la ea şi nici ea la mine. Mergeam la plimbare. Alexandra era o fată foarte cuminte, liniştită. Nu ştiu ce să mai zic. Nu am cuvinte. Mi se pare un coşmar“, a mai spus băiatul.

Despre faptul că Alexandra ieşit la ocazie, Marian a spus că acest lucru este o obişnuinţă pentru localnicii din zonă.

„Mergeam la oraş cu diverse treburi. Inclusiv pentru cumpărături. Avem magazine şi acolo, la noi în localitate, dar la oraş era altfel“, a mai spus băiatul.

El speră ca Alexandra să fie în viaţă, iar după această tragedie spune că nu va mai merge cu ocazia.

„Eu sper şi cred că Alexandra este în viaţă. După dispariţia ei, nu cred că mai are cineva curajul să meargă cu ocazia“, a mai spus prietenul Alexandrei.

Reamintim că Alexandra a luat „ocazia” pentru a merge la Caracal pentru a scoate nişte bani de pe cadr de la un bancomat. Fata s-a urcat în maşina lui Gheorghe Dincă, în data de 24 iulie şi a dus-o cu forţa la casa lui din Caracal.

Gheorghe Dincă a sechestrat-o pe Alexandra miercuri, 24 iulie. Fata a fost dusă la casa lui de la ieșirea din Caracal..

Aici, Alexandra a fost sechestrată, bătută, violată şi apoi ucisă, potrivit cancan.ro

Te-ar putea interesa și: