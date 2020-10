„Eu ma bazez pe ceea ce spun acum: Hristos a spus ca oricine mananca trupul meu si bea sangele meu, are viata vesnica. Nu cred ca un virus poate sa opreasca adevarul dumnezeiesc. Cred in virus, multa lume ma intreaba daca cred in dezastrul produs de acest virus, sigur ca cred in virus, dar eu cred in Dumnezeu. Virusul exista cum sunt si atatia virusi. Si acum sa ma iertati, dumneavoastra sunteti tanara, n-ati avut niciodata muci, n-ati fost niciodata racita, n-ati tusit, n-ati transpirat sub plapuma sa udati fata pernei din cauza racelii sau a temperaturii?”, a declarat Cristian Pomohaci la emisiunea Folclorul.