Declarație controversată a primarului PSD al orașului Carcal, Ion Doldurea, tatăl proprietarului stației GPL din Crevedia. Într-o intervenție la postul de televiziune Romania TV, el s-a arătat insensibil în legătură cu soarta pompierilor care au intervenit. Un număr de 26 de pompieri au fost răniți în exploziile de la stația GPL din Crevedia.

Ion Doldurea: „Pompierii… este problema lor”

Întrebat dacă are cunoștință despre consecințele tragediei, de pierderea de vieți omenești, Ion Doldurea a confirmat că da. În ce privește soarta pompierilor care au intervenit, a spus că e problema lor.

„… știu. Este vorba despre o persoană. Ceilalți… pompierii… este problema lor”, a spus primarul PSD din Caracal, la televiziune.

Ulterior, a revenit cu o nouă declarație, conform DC News în care a precizat că nu știa despre ce este vorba atunci când a fost chestionat. Primarul a afirmat că se afla în străinătate la momentul exploziei.

„Acum asta s-a întâmplat. Este o tragedie. Sunt lucruri care se întâmplă care fac parte din viață. Normal că îmi pare rău de orice om rănit. Ce am zis despre pompieri am zis-o din cauza emoțiilor și nu aveam toate informațiile. Erau informațiile la cald”, a mai spus primarul din Caracal pentru DC News.

Cine este Ion Doldurea

Primarul orașului Caracal, Ion Doldurea, este considerat un apropiat al secretarului general al PSD, Paul Stănescu. El a preluat conducerea organizației PSD Caracal în anul 2019, înlocuindu-l pe Dan Ciocan. Datorită apropierii de Paul Stănescu, Doldurea a candidat și a obținut mandatul de primar la Caracal, în 2020.

Până să devină primar, Doldurea senior a activat în mediul privat, incepând cu 1993, potrivit CV-ului oficial. Chimist de profesie, actualul primar are mai multe afaceri, inclusiv în domeniul distribuiției de carburanți. Potrivit Olt Alert, după ce a ajuns primar, și-a transferat afacerile pe numele fiilor săi.

Conform declarației de avere, Ion Doldurea are peste 20 de case, apartamente și spații comerciale. De asemenea, el deține și aproape 500.000 de euro în conturi. De asemenea, mai are opere de artă evaluate la 70.000 de euro. În Caracal, familia Doldurea are un hotel de 5 stele.

Declarație controversată după explozia din Crevedia

Stația GPL din Crevedia, unde s-a produs explozia, aparține fiului primarului din Caracal, Ion Doldurea. Acesta, Ionuț Daniel Doldurea este acționarul majoritar al firmei care deține stația, dar și administrator.

Primarul din Caracal a mai susținut că la Crevedia nu era un depozit GPL ci o parcare pentru cisterne. Acestea erau aduse aici, după care erau trimise pe traseu să distribuie GPL-ul către clienți.

„Acolo nu era depozit cum tot aud la televizor. Sunt aberații. Era locul în care mașinile se parcau. Mașinile trebuiau să plece dimineața la distribuție. Așa se face la orice firmă. Poate că totul a pornit de la o mașină care a sosit în curte, i s-o fi rupt vreo supapă, s-a umplut de fum și a fost incendiu. De aici, probabil, a izbucnit dezastrul”, a mai spus Ion Doldurea, primarul din Caracal.

Firma funcționa fără avize

Firma care deținea depozitul GPL la care s-a produs explozia din Crevedia, aparține fiului primarului PSD din Caracal. Flagas SRL îi are ca acționari pe Ionuț Daniel Doldurea (51%) si Cosmin Ionuț Stinga (49%), potrivit Termene.ro. Fiul primarului este, de asemenea, și administrator al companiei.

În urmă cu un an, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, Flagas SRL a avut o cifră de afaceri de 595 de milioane de lei. Profitul companiei s-a ridicat la 32 de milioane de lei.

Primarul orașului Crevedia a declarat că firma nu deținea avize de funcționare, dar cu toate acestea a continuat să-și desfășoare activitatea.