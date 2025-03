Mai multe țări s-au imobilizat pentru a ajuta Myanmar. China și India au trimis echipe de salvare

Cel mai puternic cutremur din ultimele decenii din Myanmar a omorât cel puţin 1.000 de persoane, iar în Thailanda, țara vecină a acesteia, au fost raportate cel puţin nouă victime. Cutremurul a cauzat daune extinse în mai multe regiune, dar și în alte țări din Asia.

În urma dezastrului provocat de cutremur, mai multe țări s-au imobilizat pentru a ajuta Myanmarul. Printre acestea se numără China, care a trimis o echipă de 82 de salvatori, potrivit Ministerului pentru Gestionarea Situaţiilor de Urgenţă.

De asemenea, o altă echipă din provincia Yunnan, a ajuns sâmbătă în Yangon, centrul economic al țării, a anunțat televiziunea de stat chineză CCTV. Agenția chineză de ajutor internațional a declarat sâmbătă că guvernul chinez va oferi țării și ajutor umanitar de urgență, în valoare de 100 de milioane de yuani (12,7 milioane de euro).

Agenţia de presă Xinhua a raportat că aproape 850 de case au fost avariate în municipiul Ruili, provincia Yunnan, din sudul Chinei, în urma cutremurului din Myanmar. Până sâmbătă după-amiază, 2.840 de locuitori ai oraşului, aflat la aproximativ 300 de kilometri de epicentru, au fost afectaţi.

Atouching moment during the tragedy: The earthquake in Myanmar was felt in Ruili, Yunnan, China, where two nurses at Jingcheng Hospital's maternity center were seen shielding infants: pic.twitter.com/xDNqPAb9tt

