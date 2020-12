George Simion, copreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), are planuri mari pentru români. Prezent alături de colegul său, Claudiu Târziu, în emisiunea lui Marius Tucă, de la Aleph News, politicianul-ultras a dezvăluit că are un vis: să reintroducă obligativitatea efectuării stagiului militar în România.

„Licee și universități în limba română unde sunt comunități românești. De asemenea, pregătire militară obligatorie”, a spus George Simion. Pasionat de ultraserie, el a fondat gruparea „Uniți sub tricolor”, prezentă la meciurile echipei naționale de fotbal. Suporterii s-au făcut remarcați în dese ocazii, din cauza problemelor pe care le-au creat. „Am învățat mai mult din peluză decât din școală”, spunea George Simion.

Revelația alegerilor

La alegerile parlamentare, AUR a fost o adevărată revelație. Partidul și-a început activitatea în acest an a obținut un procent de 9,08% la Camera Deputaților și 9,17% la Senat.

În emisiunea lui Marius Tucă, Simion a vorbit și despre posibilitatea provocării unor alegeri anticipate. „Noi dacă nu votăm niciun guvern și cerem suspendarea lui Klaus Iohannis să nu așteptăm până-n 2024, pentru că națiunea română are nevoie de conducători acum, nu în 2024”, a spus copreședintele AUR.

„Este timpul să renunțăm la politica asta partinică”

În cea ce privește partidul pe care îl conduce, alături de Claudiu Târziu, George Simion a spus:

„Noi, AUR, am găsit în rândul patrioților, în rândul rețelei profesioniștilor, în rândul patrioților și alte categorii sociale. Noi am venit cu dinamismul, noi am fost cu campania, care spune că este timpul să punem profesioniști la conducerea țării, este timpul să renunțăm la politica asta partinică și să renunțăm la interesul fiecărui partid și să punem interesul națiunii române să primeze.

În ultimii ani am cunoscut mulți profesionisti, la nivel de transporturi, infrastructură, cercetare și învățământ și mai căutăm, ei bine, acesta este rolul AUR, încercăm să punem acești profesioniști la conducerea țării, nu vrem să ajungem noi la conducerea țării”.