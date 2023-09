Declarația care a înfuriat-o pe Miruna Pascu. Cu ce a amenințat-o femeia pe martora cheie 

Miruna Pascu, furioasă. Iată ce a spus în fața procurorilor: „l-am cunoscut pe Vlad Pascu, într-un anturaj din care mai făceau parte Rareș Ion, Tudor zis „Maru”. Și mai mulți băieți și fete ale căror nume nu mi le amintesc. Știu că la acel moment Vlad Pascu se droga cu mai multe feluri de droguri. Respectiv fuma cannabis, trăgea pe nas cocaină, de obicei acasă la Pascu. Într-o casă, unde până la un punct, Vlad a locuit cu tatăl lui și soția acestuia.

Precum și cu sora lui vitregă, iar din primăvara acestui an, tatăl lui a început să se mute treptat de acasă și să îl lase să stea singur. Din ce știu, partajul între părinții lui a fost făcut în primăvara acestui an. Iar mama lui Vlad i-a cedat dreptul ei de proprietate unei jumătăți din casa din Tipografilor lui Vlad. Acest lucru îl cunosc de la Vlad. Începând cu luna martie 2023, cam de când a rămas Vlad singur în casă, ne-am întâlnit de mai multe ori la el acasă. Șii am participat la petreceri, unde se consumau și droguri pe care le aducea Vlad. (…)

De ce s-a enervat Miruna Pascu

În acele împrejurări, Vlad Pascu mi-a dat oxicodonă și o pastilă de metamfetamină. Când am ajuns eu, pe masa din camera lui era pisată mai multă oxicodonă. Nu știu cam câte pastile, dar toți am prizat de acolo.

De altfel, toate foliile care apar în videoclip sunt folii de oxicodonă de 80 Mg, pe care el le desfăcea, le pisa și ni le punea la dispoziție să le prizăm. (…) După ce ne-am drogat în acest mod, ne-am plimbat cu Buggy Car-ul, în zona Tipografilor. Și ne-am urcat cu mașina pe linia ferată din zona Universității Române-Americane. În luna mai 2023 am fost la tratament pentru dezintoxicare la Obregia și nu am mai consumat deloc oxicodonă. (…)”

Amenințările proferate de mama lui Vlad

”Pascu Miruna mi-a spus că dacă voi spune adevărul, în sensul că eu consumam împreună cu Pascu Vlad, voi intra la DIICOT martor și voi ieși inculpat, pentru consum de droguri. (…)

De altfel, mi-a și zis să șterg totul din telefon. Ca să nu-mi ia procurorul telefonul, pentru că există riscul să vin cu telefonul la DIICOT și să plec fără el. De asemenea, mi-a spus că dacă dau declarație, pot să nici nu mă mai întorc acasă. În sensul că aș putea fi arestată și că ce declar ca martor ar putea fi folosit împotriva mea. (…) La fel și faptul că niște filme sau poze cu mine aflate sub influența drogurilor ar putea să apară în presă, așa cum amenințase în mesaj. În cadrul discuției, mi-a spus că sunt labilă psihic și proastă. (…) M-am simțit amenințată și de statutul social și de poziția de pe care îmi vorbea Pascu Miruna, care este o persoană cu bani și relații”.