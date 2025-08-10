Justitie Deciziile luate de Guvernul Bolojan provoacă plecări din magistratură: Veniturile nu mai sunt pe măsură







Judecătorul Vasile-Romeo Parascan de la Tribunalul Brașov a demisionat. Invocă volumul mare de muncă, reducerea veniturilor și creșterea vârstei de pensionare. Fostul magistrat spune că nu se va întoarce în sistem.

Judecătorul Vasile-Romeo Parascan, de la Tribunalul Brașov, a decis să părăsească magistratura, explicând public motivele care au stat la baza acestei hotărâri.

Într-o declarație acordată vineri, 8 august 2025, publicației Lumea Justiției, acesta a afirmat că schimbările recente din sistem l-au determinat să facă acest pas.

„Am vrut să plec pentru că nu mi-a plăcut ceea ce se întâmplă în sistem. Pur și simplu, nu mi-au plăcut transformările care s-au întâmplat în ultima perioadă. Mă refer la volumul foarte mare de muncă și am considerat că veniturile nu mai sunt pe măsură în ultima perioadă. La acestea s-a adăugat mărirea exagerată a vârstei de pensionare”, a declarat Parascan.

Demisia magistratului a fost aprobată de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în ședința din 15 iulie 2025.

Decretul prezidențial prin care plecarea sa a fost oficializată a fost emis însă la 1 august 2025 de președintele Nicușor Dan.

Potrivit sursei citate, această întârziere este similară cu cea înregistrată în cazurile altor magistrați care au așteptat documentul oficial timp de mai multe săptămâni.

Vasile-Romeo Parascan a devenit judecător definitiv în 2011, la Judecătoria Gheorgheni. La începutul anului 2015 a obținut transferul la Judecătoria Brașov, iar în decembrie 2019 a promovat la grad de tribunal. În noiembrie 2021 s-a transferat la Tribunalul Brașov, unde a activat până la momentul demisiei.

Fostul magistrat a subliniat că decizia de a părăsi sistemul nu a fost influențată de neînțelegeri cu colegii de la Tribunalul Brașov sau de la Curtea de Apel Brașov. „Nu – sub nicio formă”, a precizat acesta, respingând zvonurile privind eventuale conflicte interne.

Întrebat dacă există posibilitatea de a reveni în magistratură în viitorul apropiat sau îndepărtat, Parascan a răspuns ferm: „Nu – sub nicio formă”. El a anunțat că intenționează să profeseze în avocatură.