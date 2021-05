Membrii Comitetului pentru revenirea la normalitate se vor reuni pentru a discuta mai multe probleme importante ce țin de perioada imediat următoare. Se va lua în calcul eliminarea obligativității purtării măștii la birou, dacă toate persoanele sunt vaccinate. De asemenea, se va face o analiză legată de reluarea nunților, botezurilor și concertelor pentru românii care s-au imunizat și cu cea de-a doua doză a vaccinului.

Ce probleme vor fi dezbătute, vineri, în Comitetul pentru revenirea la normalitate

Un alt aspect important al restricțiilor ce ar putea să fie eliminate ține de redeschiderea restaurantelor la capacitate de 100% acolo unde clienții și personalul s-au vaccinat.

Vineri, 6 mai, se va reuni Comitetul interministerial pentru revenirea României la normalitate începând cu 1 iunie 2021, conform alephnews.ro.

„Vineri va fi comitetul interministerial şi acestea sunt propuneri pe care le vom discuta împreună cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei şi vom vedea şi care vor fi, de fapt, soluţiile. Până la urmă există un mod de a motiva populaţia, fiecare ţară are un mod de a motiva populaţia. Am văzut şi Germania foloseşte această metodă, dacă Germania este OK să motiveze, să aibă beneficii pentru persoanele vaccinate, cred că putem şi să fim şi noi OK”, a afirmat premierul Florin Cîțu.

Eliminarea obligativității purtării măștii ar putea intra în vigoare la 1 august

Legat de ridicarea restricțiilor a vorbit, miercuri, și Ioana Mihăilă. Ministrul Sănătății a afirmat că, de la data de 1 august, ar putea să fie eliminată obligativitatea purtării măștilor de protecție în spațiile publice și în locurile unde nu există aglomerație. „1 august pentru renunțarea la mască: Depinde unde. Încurajez si eu renunțarea în spațiile deschise și în locurile care nu sunt aglomerate. Pentru acestea, 1 august este o dată fezabilă.

Am avut o discuție chiar azi cu premierul Cîțu pe această temă si am convenit ca pe măsură ce înaintăm cu vaccinarea, persoanelor vaccinate sa le acordam mai multe permisiuni, cum ar fi să nu poarte mască in birou”, a afirmat ministrul Sănății la TVR 1.