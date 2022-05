Decizie surpriză în cazul dosarului fostei conduceri a SSPR. Cine a fost achitat și cine s-a ales cu o condamnare

Curtea de Apel București a decis achitarea lui Sanda Adrian, Tănase Corina-Denisa și Cechi Cristina. Potrivit magistraților, faptele comise nu sunt prevăzute de legea penală.

Soluția pe scurt

Sentinţa penală nr.94/F din 20.05.2022 – I. În baza art.396 alin.5 C.proc.pen., raportat la art.16 alin.1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpatul Sanda Adrian, trimis în judecată pentru comiterea a câte cinci infracţiuni de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, prevăzute de art. 297 alin 1 din C.pen. raportat la art. 309 din C.pen. şi a câte patru infracţiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 297 alin 1 din C.pen., deoarece faptele comise nu sunt prevăzute de legea penală. Constată că inculpatul Sanda Adriana a fost reţinut pentru 24h, prin ordonanţa cu numărul 370/P/2015 din data de 16/17.11.2016, a fost arestat preventiv în perioada 17.11.2016 – 23.11.2016, în perioada 23.11.2016 – 20.12.2016 s-a aflat sub măsura arestului la domiciliu, iar în perioada 20.12.2016 – 18.05.2018 s-a aflat sub măsura preventivă a controlului judiciar.

În baza art.396 alin.5 C.proc.pen., raportat la art.16 alin.1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpata Tănase Corina-Denisa, trimisă în judecată pentru comiterea a câte cinci infracţiuni de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, prevăzute de art. 297 alin 1 din C.pen. raportat la art. 309 din C.pen. şi a câte patru infracţiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 297 alin 1 din C.pen., deoarece faptele comise nu sunt prevăzute de legea penală. Constată că inculpata Tănase Corina-Denisa a fost reţinut pentru 24h, prin ordonanţa cu numărul 370/P/2015 din data de 16/17.11.2016, a fost arestată preventiv în perioada 17.11.2016 – 23.11.2016, în perioada 23.11.2016 – 20.12.2016 s-a aflat sub măsura arestului la domiciliu iar în perioada 20.12.2016 – 18.05.2018 s-a aflat sub măsura preventivă a controlului judiciar.

În baza art.396 alin.5 C.proc.pen., raportat la art.16 alin.1 lit. b) teza I C.proc.pen., achită pe inculpata Cechi Cristina – Valentina, trimisă în judecată pentru comiterea a câte cinci infracţiuni de abuz în serviciu cu consecinţe deosebit de grave, prevăzute de art. 297 alin 1 din C.pen. raportat la art. 309 din C.pen. şi a câte patru infracţiuni de abuz în serviciu, prevăzute de art. 297 alin 1 din C.pen., deoarece faptele comise nu sunt prevăzute de legea penală. Constată că inculpata Cechi Cristina – Valentina a fost reţinut pentru 24h, prin ordonanţa cu numărul 370/P/2015 din data de 16/17.11.2016, a fost arestată preventiv în perioada 17.11.2016 – 23.11.2016, în perioada 23.11.2016 – 20.12.2016 s-a aflat sub măsura arestului la domiciliu iar în perioada 20.12.2016 – 18.05.2018 s-a aflat sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Neagu Gheorghe – condamnat

II. În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., raportat la art. 291 alin. 1 C.pen., şi la art. 75 alin.2 lit. b) şi art. 76 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul Neagu Gheorghe (date), la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, faptă comisă la data de 31.10.2015. În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., raportat la art. 291 alin. 1 C.pen., şi la art. 75 alin.2 lit. b) şi art. 76 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul Neagu Gheorghe, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, faptă comisă în cursul lunii septembrie 2015. În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., raportat la art. 291 alin. 1 C.pen., şi la art. 75 alin.2 lit. b) şi art. 76 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul Neagu Gheorghe, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, faptă comisă în cursul lunii septembrie 2015. În baza art. 38 alin.1 – art. 39 alin.1 lit.b) C.pen, aplică inculpatului Neagu Gheorghe pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 6 luni închisoare la care adăugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, adică 1 an, inculpatul urmând să execute în final, o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Braşov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociale derulate de către serviciul de proba?iune sau organizate în colaborare cu institu?ii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Braşov sau în cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Încredinţează Serviciului de Probaţiune Braşov supravegherea inculpatului în legătură cu măsurile şi obligaţiile dispuse. În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen rap. la art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului Neagu Gheorghe asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 291 alin.2 C.pen., confiscă de la inculpatul Neagu Gheorghe şi dispune trecerea în folosul statului, a bunurilor obţinute din comiterea faptelor de trafic de influenţă respectiv, sumele de 3600 de EURO conform chitanţei cu nr. 85826300/1 şi a recipisei de consemnare cu nr. 4373903/1 şi 1660 RON conform chitanţei cu nr. 85826296/1 şi a recipisei de consemnare cu nr. 4373849/1, ridicate de la inculpat.

Arănuşi Ciprian Albert – condamnat

În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen., raportat la art. 291 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul Arănuşi Ciprian Albert, (date) la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, faptă comisă în cursul lunii septembrie 2015. În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen.

În baza art. 93 alin. (1) C. pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Braşov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociale derulate de către serviciul de proba?iune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Braşov sau în cadrul Primăriei Municipiului Braşov. Încredinţează Serviciului de Probaţiune Braşov supravegherea inculpatului în legătură cu măsurile şi obligaţiile dispuse. În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen rap. la art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului Arănuşi Ciprian Albert asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 291 alin.2 C.pen., confiscă de la inculpatul Arănuşi Ciprian Albert si dispune trecerea în folosul statului, a bunurilor obţinute din comiterea faptei de trafic de influenţă respectiv, suma de 1000 EURO.

Angheluță Ioniță – condamnat

În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen., raportat la art. 292 alin.1 C.pen., cu aplic. art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul Angheluță Ioniță (date), la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă (faptă din septembrie 2015). În baza art. 67 alin. 2 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pedeapsa accesorie urmând a se executa în măsura în care pedeapsa principală devine executabilă.

În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen., raportat la art. 292 alin.1 C.pen., cu aplic. art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen., condamnă pe inculpatul Angheluță Ioniță, la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă (faptă din septembrie 2015). În baza art. 67 alin. 2 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pedeapsa accesorie urmând a se executa în măsura în care pedeapsa principală devine executabilă. În temeiul art. 38 alin.1 – art. 39 alin.1 lit. b) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, adică 6 luni, inculpatul urmând să execute în final, o pedeapsă rezultantă de 2 ani închisoare.

În baza art. 45 alin.1 raportat la art. 67 alin. 2 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 45 alin.5 raportat la art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pedeapsa accesorie urmând a se executa în măsura în care pedeapsa principală devine executabilă.

În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Braşov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociale derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Braşov sau în cadrul Primăriei Municipiului Braşov. Încredinţează Serviciului de Probaţiune Braşov supravegherea inculpatului în legătură cu măsurile şi obligaţiile dispuse.

În baza art. 404 alin. 2 C.proc.pen., rap. la art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului Angheluţă Ioniţă asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Vrânceanu Nelu Zoltan – condamnat

În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen., raportat la art. 292 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul Vrânceanu Nelu Zoltan, (date), la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă (faptă din septembrie 2015). În baza art. 67 alin. 2 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pedeapsa accesorie urmând a se executa în măsura în care pedeapsa principală devine executabilă.

În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Braşov, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociale derulate de către serviciul de proba?iune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Direc?iei Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Braşov sau în cadrul Primăriei Municipiului Braşov.

Încredinţează Serviciului de Probaţiune Braşov supravegherea inculpatului în legătură cu măsurile şi obligaţiile dispuse. În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen rap. la art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului Vrânceanu Nelu Zoltan asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. III.

Iosef Ionel – condamnat

În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., raportat la art. 291 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul Iosef Ionel, (date), la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă (cumpărător de influenţă Avram George). În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., raportat la art. 291 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul Iosef Ionel, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă (cumpărător de influenţă Blaga Ioan). În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., raportat la art. 291 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul Iosef Ionel, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă (cumpărător de influenţă Benţa Ioan). În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., raportat la art.47 Cod penal şi art. 322 Cod penal cu aplic. art.61 alin.2 şi alin.4 lit. c) C.pen., condamnă pe inculpatul Iosef Ionel, la pedeapsa cu amenda penală în sumă de 1800 lei, reprezentând echivalentul a 180 de zile-amendă (180 zile-amendă x 10 lei/zi-amendă), (persoană instigată Avram George), pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (sub forma instigării).

În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., raportat laart.47 Cod penal şi la art. 322 Cod penal cu aplic. art.61 alin.2 şi alin.4 lit. c) C.pen., condamnă pe inculpatul Iosef Ionel, la pedeapsa cu amenda penală în sumă de 1800 lei, reprezentând echivalentul a 180 de zile-amendă (180 zile-amendă x 10 lei/zi-amendă), (persoană instigată Blaga Ioan), pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (sub forma instigării).

În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., raportat la art.47 Cod penal şi la art. 322 Cod penal cu aplic. art.61 alin.2 şi alin.4 lit. c) C.pen., condamnă pe inculpatul Iosef Ionel, la pedeapsa cu amenda penală în sumă de 1800 lei, reprezentând echivalentul a 180 de zile-amendă (180 zile-amendă x 10 lei/zi-amendă), (persoană instigată Benţa Ioan), pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (sub forma instigării). În temeiul art. 38 alin.1 – art. 39 alin.1 lit.b) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de, 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă prev. de art.291 alin.1 C.pen., adică 1 an şi 10 luni, inculpatul urmând să execute, o pedeapsă rezultantă de 2 ani, 5 luni şi 10 zile închisoare.

În temeiul art. 38 alin.1 – art. 39 alin.1 lit.c) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1800 lei amendă penală, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse cu amenda stabilite, pentru comiterea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată (sub forma instigării) prev. de art.47 Cod penal rap. la art. 322 Cod penal, adică 1200 lei, inculpatul urmând să achite amenda penală rezultantă în cuantum de 3000 lei. În temeiul art. 38 alin.1 – art. 39 alin.1 lit.e) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa rezultantă de 2 ani, 5 luni şi 10 zile închisoare, la care adaugă în întregime pedeapsa amenzii penale în cuantum de 3000 lei.

În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociale derulate de către serviciul de proba?iune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Bucureşti sau în cadrul ADP Sector 2 Bucureşti.

Încredinţează Serviciului de Probaţiune Bucureşti supravegherea inculpatului în legătură cu măsurile şi obligaţiile dispuse. În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen rap. la art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 91 alin.2 C.pen., atrage atenţia inculpatului, că doar pedeapsa închisorii a fost suspendată, pedeapsa amenzii urmând a fi executată.

În temeiul art. 291 alin.2 C.pen., confiscă de la inculpatul Iosef Ionel suma de 18000 euro şi dispune trecerea acesteia în folosul statului, reprezentând bunuri obţinute din comiterea faptelor de trafic de influenţă, sumă indisponibilizată la CEC Bank conform chitanţei cu nr. 85826036/1 şi a recipisei de consemnare cu nr. 4373878/1, ridicate de la inculpatul Iosef Ionel.

Avram George – condamnat

În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., raportat la art. 292 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul Avram George, (date), la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă (faptă din octombrie 2015). În baza art. 67 alin. 2 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pedeapsa accesorie urmând a se executa în măsura în care pedeapsa principală devine executabilă. În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., raportat la art. 322 alin.1 Cod penal condamnă pe inculpatul Avram George, la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (faptă din octombrie 2015).

În temeiul art. 38 alin.1 – art. 39 alin.1 lit. b) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, adică 2 luni, inculpatul urmând să execute în final, o pedeapsă rezultantă de 2 ani şi 2 luni închisoare. În baza art. 45 alin.1 raportat la art. 67 alin. 2 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pe o perioadă de 2 ani.

În baza art. 45 alin.5 raportat la art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pedeapsa accesorie urmând a se executa în măsura în care pedeapsa principală devine executabilă.

În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C.pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bistriţa, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociale derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu institu?ii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Bistriţa sau în cadrul Primăriei Municipiului Bistriţa.

Încredinţează Serviciului de Probaţiune Bistriţa supravegherea inculpatului în legătură cu măsurile şi obligaţiile dispuse. În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen rap. la art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului Avram George asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Blaga Ioan – condamnare

În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen., raportat la art. 292 alin.1 C.pen., condamnă pe inculpatul Blaga Ioan, (date) la pedeapsa de 1 an şi 4 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă (faptă din octombrie 2015). În baza art. 67 alin. 2 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pedeapsa accesorie urmând a se executa în măsura în care pedeapsa principală devine executabilă. În baza art. 396 alin. 1, 2 şi 10 C.proc.pen., raportat la art. 322 Cod penal, condamnă pe inculpatul Blaga Ioan, la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată (faptă din octombrie 2015).

În temeiul art. 38 alin.1 – art. 39 alin.1 lit. b) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 4 luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, adică 2 luni, inculpatul urmând să execute în final, o pedeapsă rezultantă de 1 an şi 6 luni închisoare. În baza art. 45 alin.1 raportat la art. 67 alin. 2 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 45 alin.5 raportat la art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pedeapsa accesorie urmând a se executa în măsura în care pedeapsa principală devine executabilă.

În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bistriţa, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociale derulate de către serviciul de probațiune sau organizate în colaborare cu instituții din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protec?ie a Copilului Bistriţa sau în cadrul Primăriei Municipiului Bistriţa. Încredinţează Serviciului de Probaţiune Bistriţa supravegherea inculpatului în legătură cu măsurile şi obligaţiile dispuse.

În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen rap. la art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului Blaga Ioan asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. IV. În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., raportat la art. 292 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul Păduraru Ştefan, (date), la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de cumpărare de influenţă, faptă comisă în cursul lunii septembrie – octombrie 2015. În baza art. 67 alin. 2 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pedeapsa accesorie urmând a se executa în măsura în care pedeapsa principală devine executabilă.

În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen. impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociale derulate de către serviciul de proba?iune sau organizate în colaborare cu institu?ii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Bucureşti sau în cadrul ADP Sector 2. Încredinţează Serviciului de Probaţiune Bucureşti supravegherea inculpatului în legătură cu măsurile şi obligaţiile dispuse. În baza art. 404 alin. 2 C.pr.pen rap. la art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului Păduraru Ştefan asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere.

Adam Cristian – condamnat

În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., raportat la art. 48 şi art. 292 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul Adam Cristian, la pedeapsa de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la cumpărare de influenţă, faptă comisă în cursul lunii septembrie – octombrie 2015. În baza art. 67 alin. 2 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pe o perioadă de 2 ani. În baza art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul prevăzut de art. 66 alin. 1 lit. a) şi b) C.pen. (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat), pedeapsa accesorie urmând a se executa în măsura în care pedeapsa principală devine executabilă.

În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. (1) C. pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C. pen., impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociale derulate de către serviciul de proba?iune sau organizate în colaborare cu institu?ii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. (3) C. pen., impune inculpatului ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Direc?iei Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Bucureşti sau în cadrul ADP Sector 5. Încredinţează Serviciului de Probaţiune Bucureşti supravegherea inculpatului în legătură cu măsurile şi obligaţiile dispuse.

În baza art. 404 alin. 2 C.proc.pen rap. la art. 91 alin. 4 C.pen., atrage atenţia inculpatului Adam Cristian asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 397 alin.1 C.p.p. raportat la art.20 C.p.p. şi art.25 alin.5 C.p.p., lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, împotriva inculpaţilor Sanda Adrian, Tănase Corina-Denisa și Cechi Cristina – Valentina şi respectiv, a părţii responsabile civilmente Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 – 1989. Constată, ca rămase fără obiect acţiunile civile formulate de Asociaţia Uniunea Revoluţionarilor Brăila 1989 – prin preşedinte Gheorghiu Marian, Asociaţia 21 Decembrie 1989 Arad prin preşedinte Cosma Constantin-Florian, Asociaţia Apolitică Societatea Târgovişte, Asociaţia Luptătorilor Remarcaţi prin Fapte Deosebite în Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 Club 22 Buzău, Asociaţia Revoluţionarilor Decembrie 89 Herculane; Cotoraci Coralia şi Ardelean Dorina, Bîc Mirel, Bîtea Ioan, Cristea Pavel, Curta Gheorghe, Dan Dumitru, Duckadam Helmut, Duka Iosif Atila, Higyed Ofelia Adriana, Ilonca Mihai, Ivan Dan Gheorghe Lazăr, Lazăr Gheorghe, Pantea Teodor, Parasca Viorel, Pencea Ramona Elisabeta, Puf Dinu, Ruji Livius Dumitru, Sedan Salvador Ionel, Trifu Constantin Nicolae, Truţ Sorin Paul; Dănăilă Dănuţ; respectiv, Cserb Viktor, Ciucu Gheorghe, Dan Corneliu, Hodorog Ion şi Ionescu Emil; respectiv, Berchi Viorel, Cârneală Gheorghe Emil, Carp Ioan, Chiriţoiu Ioan, Chiş Alexandru, Ciubuc Ştefănel, Diniş Ion, Ghiuzela Florea, Gudea Vasile, Lolescu Luigi, Maier Ioan, Mihuţa Nicuşor, Mircea Alexandru Marin, Nicoară Petru Emil, Popa Ioan, Popescu Constantin, Popescu Petru, Scurtu Zoltan Gheorghe, Silvestru Ioan, Stănescu Daniel, Şirian Constantin Lucian, Tudosi Vasile Ioan, Ursan Vladimir, Viteaz Victor, Sanfirişca Petru, Stoica Marcel Tiberiu; Ghervasia Neculae şi Stratu Dănilă-Severin.

În baza art. 397 alin.3 C.proc.pen., dispune ridicarea sechestrului asigurător instituit asupra bunurilor inculpatului Sanda Adrian, prin ordonanţa nr. 370/P/2015 din data de 28.02.2017 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În baza art.397 alin.3 C.proc.pen., dispune restituirea sumelor de bani către inculpata Tănase Denisa Corina, şi anume, suma de 970 EURO conform chitanţei cu nr. 85826823/1 şi a recipisei de consemnare cu nr. 4373919/1 şi suma de 66 USD conform chitanţei cu nr. 85826618/1 şi a recipisei de consemnare cu nr. 4373915/1.

În baza art. 397 alin.1 şi 3 C.proc.pen. raportat la art.25 alin.3 C.proc.pen., respinge, ca nefondată, cererea de anulare a următoarelor înscrisuri: – decizia nr. 5 din data de 14.04.2015, privind includerea oraşului Târgoviște în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului precum și, subsecvent, a certificatelor de luptători cu rol determinant emise persoanelor care au luptat în această localitate, prevăzute în anexa 1 a rechizitoriului; – decizia nr. 74 din data de 27.08.2015, privind includerea oraşului Buzău în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului precum și, subsecvent, a certificatelor de luptători cu rol determinant emise persoanelor care au luptat în această localitate, prevăzute în anexa 2 a rechizitoriului; – decizia nr. 8 din data de 23.04.2015, în partea care privește includerea oraşului Arad în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului precum și, subsecvent, a certificatelor de luptători cu rol determinant emise persoanelor care au luptat în această localitate, prevăzute în anexa 3 a rechizitoriului; – decizia nr. 115 din data de 08.01.2016, în partea care privește includerea oraşului Băile Herculane în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului precum și, subsecvent, a certificatelor de luptători cu rol determinant emise persoanelor care au luptat în această localitate, prevăzute în anexa 4 a rechizitoriului; – decizia nr. 37 din data de 22.06.2015, privind includerea oraşului Brăila în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului precum și, subsecvent, a certificatelor de luptători cu rol determinant emise persoanelor care au luptat în această localitate, prevăzute în anexa 5 a rechizitoriului; – decizia nr. 115 din data de 08.01.2016, în partea care privește includerea oraşului Deva în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului precum și, subsecvent, a certificatelor de luptători cu rol determinant emise persoanelor care au luptat în această localitate, prevăzute în anexa 6 a rechizitoriului; – decizia nr. 124 din data de 25.07.2016, privind includerea oraşului Piatra Neamț în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului precum și, subsecvent, a certificatelor de luptători cu rol determinant emise persoanelor care au luptat în această localitate, prevăzute în anexa 7 a rechizitoriului; – decizia nr. 128 din data de 03.10.2016, privind includerea oraşului Suceava în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului precum și, subsecvent, a certificatelor de luptători cu rol determinant emise persoanelor care au luptat în această localitate, prevăzute în anexa 8 a rechizitoriului; – decizia nr. 8 din data de 23.04.2015, în partea care privește includerea oraşului Hunedoara în categoria localităţilor în care au rezultat persoane ucise, rănite sau reţinute, până la fuga dictatorului precum ?i, subsecvent, a certificatelor de luptători cu rol determinant emise persoanelor care au luptat în această localitate, prevăzute în anexa 3 a rechizitoriului.

În baza art. 397 alin.1 C.proc.pen. raportat la art.20 alin.1 şi 2 C.proc.pen., respinge ca nefondată, acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, împotriva inculpaţilor Neagu Gheorghe, Arănuşi Ciprian Albert, Adam Cristian, Păduraru Ştefan, Vrânceanu Nelu Zoltan şi Angheluţă Ioniţă. În baza art. 397 alin.1 şi 3 C.proc.pen. raportat la art.25 alin.3 C.proc.pen., respinge ca nefondată, cererea de anulare a următoarelor înscrisuri: – certificatului de luptător cu rol determinant seria LRD-K nr.00013, emis pe numele Kiș Gavril; – certificatului de luptător cu rol determinant seria LRD-B nr.00189, emis pe numele Ben?a Ioan; – certificatului de luptător cu rol determinant seria LRD-P nr.00135, emis pe numele Păduraru Ștefan. În baza art.397 alin.1 raportat la art. 20 alin.1 şi 2 C.proc.pen., admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi dispune obligarea în solidar a inculpaţilor Iosef Ionel, Avram George şi Blaga Ioan, la restituirea în integralitate a sumelor încasate cu titlul de indemnizaţie de gratitudine, în cuantum de 2020 lei lunar, de către inculpaţii Avram George şi Blaga Ioan, începând cu 01.01.2015.

În baza art. 397 alin.3 C.proc.pen., raportat la art. 25 alin.3 C.p.p., dispune anularea următoarelor înscrisuri: – certificatului de luptător cu rol determinant seria LRD-A nr.00131, emis pe numele Avram George; – certificatului de luptător cu rol determinant seria LRD-B nr.00205, emis pe numele Blaga Ioan. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen., dispune avansarea, din fondurile Ministerului Justiţiei, către Baroul Bucureşti, a sumei de 1232 lei, reprezentând onorariul pentru apărătorul desemnat din oficiu în fond, pentru inculpatul Sanda Adrian.

În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.proc.pen., dispune obligarea inculpaţilor Neagu Gheorghe, Iosef Ionel, Adam Cristian, Păduraru Ştefan şi Avram George la plata către stat a sumei de 2000 lei fiecare cu titlul de cheltuieli judiciare, din care 1000 lei cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 C.proc.pen. dispune obligarea inculpaţilor Arănuşi Ciprian Albert, Blaga Ioan, Vrânceanu Nelu Zoltan şi Angheluţă Ioniţă la plata către stat a sumei de 1500 lei fiecare cu titlul de cheltuieli judiciare, din care 1000 lei cheltuieli efectuate în cursul urmăririi penale. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen., cheltuielile judiciare efectuate în cursul procesului penal cu privire la inculpaţii Sanda Adrian, Tănase Denisa Corina, Cechi Cristina Valentina precum şi cheltuielile judiciare efectuate cu părţilor civile respectiv, Asociaţia Uniunea Revoluţionarilor Brăila 1989 – prin preşedinte Gheorghiu Marian, Asociaţia 21 Decembrie 1989 Arad prin preşedinte Cosma Constantin-Florian, Asociaţia Apolitică Societatea Târgovişte, Asociaţia Luptătorilor Remarcaţi prin Fapte Deosebite în Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 Club 22 Buzău, Asociaţia Revoluţionarilor Decembrie 89 Herculane; părţi civile – judeţ ARAD respectiv Cotoraci Coralia şi Ardelean Dorina, Bîc Mirel, Bîtea Ioan, Cristea Pavel, Curta Gheorghe, Dan Dumitru, Duckadam Helmut, Duka Iosif Atila, Higyed Ofelia Adriana, Ilonca Mihai, Ivan Dan Gheorghe Lazăr, Lazăr Gheorghe, Pantea Teodor, Parasca Viorel, Pencea Ramona Elisabeta, Puf Dinu, Ruji Livius Dumitru, Sedan Salvador Ionel, Trifu Constantin Nicolae, Truţ Sorin Paul; parte civilă – jud. BRĂILA Dănăilă Dănuţ; părţi civile – jud. Buzău respectiv, Cserb Viktor, Ciucu Gheorghe, Dan Corneliu, Hodorog Ion şi Ionescu Emil; părţi civile – jud. HUNEDOARA respectiv, Berchi Viorel, Cârneală Gheorghe Emil, Carp Ioan, Chiriţoiu Ioan, Chiş Alexandru, Ciubuc Ştefănel, Diniş Ion, Ghiuzela Florea, Gudea Vasile, Lolescu Luigi, Maier Ioan, Mihuţa Nicuşor, Mircea Alexandru Marin, Nicoară Petru Emil, Popa Ioan, Popescu Constantin, Popescu Petru, Scurtu Zoltan Gheorghe, Silvestru Ioan, Stănescu Daniel, Şirian Constantin Lucian, Tudosi Vasile Ioan, Ursan Vladimir, Viteaz Victor, Sanfirişca Petru, Stoica Marcel Tiberiu; parte civilă – jud. NEAMŢ respectiv, Ghervasia Neculae şi parte civilă – jud. SUCEAVA respectiv, Stratu Dănilă-Severin, rămân în sarcina statului.

Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la data comunicării. Pronunțată, prin punerea sentinţei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin grefa instanței, azi, 20 mai 2022.

