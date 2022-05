EXCLUSIV. Deputatul care a postat pe Facebook o ordonanță DNA, a fost acuzat de compromiterea intereselor justiției și trimis în judecată

Nu de alta dar Direcția Națională Anticorupție (DNA) se ocupă și de așa ceva și chiar depune eforturi considerabile pentru ca vinovații să fie pedepsiți de justiție. Dosarul în cauză, a cărui cauză s-a judecat de Completul 9 al Secției penale al ÎCCJ are numărul 9/1/2022 și îl vizează pe deputatul, astăzi independent, Gheorghe Daniel Rusu, iar acuzațiile care i se aduc sunt de compromiterea intereselor justiției.

Deputatul inculpat, un traseist politic

Gheorghe Daniel Rusu este un politician dintr-o comună din județul Albă. A fost primar al comunei Șpring din anul 2004 și până în anul 2020 după care a pierdut alegerile locale așa că s-a ales parlamentar.

Cât a fost primar s-a plimbat pe la mai multe partide A început cu Partidul Umanist devenit Conservator după care s-a mutat la PD devenit PDL de unde a plecat la PNL care parțial a devenit ALDE, la care a ajuns înainte de a încerca și la PSD iar în final a performat la AUR, din partea căruia a devenit parlamentar de Alba.

La începutul lunii mai s-a certat cu George Simion, liderul AUR așa că a plecat și din AUR, rămânând deputat independent sau neafiliat. Plecarea lui din AUR coincide cu trimiterea sa în judecată de către procurorii DNA.

Mărul discordiei, 150 de “moldoveni” aduși să voteze în satul moților

Fapta pentru care deputatul Gheorge Daniel Rusu este de compromiterea intereselor justiției. Denumirea infracțiunii sună înfricoșător, motiv pentru care am lăsat alte dosare și am intrat plin de curiozitate, la ședința acestei cauze. Cu această ocazie am aflat că deputatul Rusu, pe atunci doar primar și candidat pentru un nou mandat la primărie, în campania electorală a făcut un “live” pe Facebook și a prezentat comunității o Ordonanță a procurorilor DNA cu privire la un dosar penal care s-a și clasat.

Pe scurt, contracandidata sa, liberala Iulia Stănilă, care a și câștigat primăria din Șpring, i-a făcut o plângere penală pe motiv că Rusu ar vrea să fraudeze alegerile. În plângerea penală, Stănilă îl acuza pe Rusu că a adus în comună 150 de “moldoveni” care să-l voteze.

Acești “moldoveni”, pun ghilimele pentru că din păcate nu am reușit să înțeleg și nimeni nu s-a străduit să dezvolte problema dacă sunt cetățeni moldoveni de peste Prut sau sunt moldoveni de-ai noștri de prin Vaslui sau din împrejurimi, ar fi fost luați ca flotanți pe la diferiți locuitori din comună și ar fi primit drept de vot. Cetățenii din micuța comunitate de moți au aflat și au început să îl preseze pe primarul în funcție, să facă dovada că nu este adevărat că în comună au fost aduși oameni care să voteze.

Pentru că se întâmpla în pandemie, primarul obișnuia să facă live-uri pe Facebook.Când a primit, în calitate de primar, o Ordonanță a DNA prin care i se cerea să lămurească situația locativă a unor persoane aflate în “gazdă” la niște locuitori ai comunei, Rusu atât de tare s-a bucurat că aceia figurau la adrese ale colaboratorilor contracandidatei și nu la el încât a prezentat Ordonanța în direct, pe FB, în ultima zi de campanie electorală. Din această cauză procurorii DNA l-au pus sub acuzație și l-au trimis în judecată.

Primul martor a uitat să depună jurământul

La ședința de judecată a venit inculpatul Rusu cu avocata sa și doi martori. Amândoi martorii, oameni din Șpring. Unul propus de acuzare celălalt de apărare. Primul martor a fost cel al acuzării. Se numește Mihai Toma Jelea și este “administratorul unei societăți din Șpring”, după cum s-a consemnat de către grefier.

Omul a venit să povestească cum a pus presiune pe primarul Rusu, atunci când a aflat că în comună au fost aduși “moldoveni” care să voteze “în locul sătenilor”. Tocmai când începuse să-și depene povestea, președinta completului, judecătoarea Aida Popa, l-a întrerupt cerându-și iertare. Uitase să îl pună să depună jurământul. Așa că l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu și după ce martorul a confirmat, l-a pus să jure cu mâna pe Biblie că spune adevărul și nu ascunde nimic din ceea ce știe.

Martorul s-a conformat după care și-a reluat declarația de la început. A povestit cum au aflat sătenii de grozăvia cu “moldovenii” veniți să voteze în satul moților și cum s-a dus să-i ceară socoteală primarului. Motiv pentru care, primarul a făcut un “live” pe Facebook și le-a prezentat Ordonanța DNA cum că cei aduși, dacă au fost aduși, nu au fost “moldoveni” și nu au fost aduși de primar.

De fapt martorul a spus că nici măcar nu știa că este o Ordonanță DNA, pentru că era doar o coală de hârtie pe care Rusu o flutura la cameră. El auzise că la el acasă și la Schiau Diana stau “moldoveni”. Instanța a vrut să afle cine e Schiau. “E sora mea, Schiau Diana. Era imposibil să fie cineva la ea acasă. Și nici la Jelea Toma nu avea cum, că eu sunt și nu era nimeni la mine.”, a răspuns martorul instanței. În final a semnat declarația și s-a așezat cuminte în bancă.

Al doilea martor, un apropiat al inculpatului

Celălalt martor se numește Nicolae Suciu și a fost propus de apărare. Ca loc de muncă declară că este consilier parlamentar, la parlamentarul Gheorghe Rusu. Dar declară, sub jurământ, că nu este prieten cu inculpatul.

Martorul a povestit cum consilierii și cetățenii din comună au pus presiune pe primar ca să explice ce este cu zvonul despre “moldovenii” veniți să schimbe voința electorală a celor din Șpring. Și după ce au văzut hârtia din live-ul de pe FB au fost convinși că nu e adevărat. “Cum v-a convins, dacă era doar o hârtie pe care nu vedeați ce scrie?”, insistă procurorul de ședință.

“Este o comună mică, doar patru sate. Păi ne-a convins, Am discutat în stânga, în dreapta cu cetățenii, așa m-am convins”, explică martorul. La un moment dat avocata Angelica Jurca, avocata deputatului Gheorghe Rusu, l-a întrebat pe martor ce demnități a ocupat sau ocupă. Acesta a mărturisit că a fost viceprimar al comunei din anul 2008 și consilier local.

Și în prezent este consilier local în același timp în care este și consilier parlamentar la cabinetul inculpatului. Mi-am zis că trebuie să am măcar o poză a lui, pentru că, după demnitățile ocupate, pare cel mai înțelept locuitor al Șpringului. După ce și-a semnat declarația, s-a așezat și el în sală, lângă martorul acuzări.

Proba a fost desigilată cu mare fast

Ședința a continuat cu vizionarea probei, adică a capturii de pe Facebook pe care a realizat-o DNA. Pregătirile pentru vizionare au fost făcute cu mare solemnitate. Avocata apărării a fost invitată să asiste la desigilarea plicului în care se afla CD-ul cu înregistrarea. Toată sala a fost informată că urmează desigilarea plicului de parcă ar fi fost vorba despre desigilarea filmării cu extraterestrul din Hangar 18.

Instanța l-a chemat pe omul de la tehnic ca să pună filmul. “Domnule informatician, vă rog să introduceți în calculator CD-ul să putem expune”, a cerut președinta completului de judecată. “ Doamna avocat, veniți mai în față ca să vedeți mai bine. Și inculpatul, dacă vrea să se apropie…”, a continuat judecătoarea Aida Popa.

Judecătorii, exasperați de mesajele din campania electorală

A urmat vizionarea filmulețului din campania electorală de acum doi ani. Filmul în sine reprezintă mesajele electorale din campania AUR. La un moment dat , după o discuție între judecătorii din completul de 3, aceștia au cerut au cerut să se dea mai repede. Pe înregistrare Rusu exalta: “Știu că deranjăm foarte mult, știu că avem serviciile împotriva noastră!”, după care l-a ridicat în slăvi pe George Simion.

“Domnul procuror, știți care-i minutul? Pe noi ne interesează exact când arată hârtia. Încercați să dați mai repede, mai înainte”, nu a mai rezistat președinta completului. S-a rezolvat și s-a ajuns la momentul care interesa instanța. “Am primit o ordonanță, v-o și arăt, în care am rămas stupefiat de numele necunoscute pe care l-am văzut. Moldovenii parcă ar avea ciumă, parcă ar avea SIDA. Voi care îi acuzați aveți multă prostie”, spunea primarul Rusu la momentul respectiv.

“Este suficent, doamna avocat?”, a întrebat judecătoarea Popa. După aprobarea apărării dar și a acuzării, s-a consemnat că înregistrarea s-a oprit la mintal 19.45, după ce episodul cu prezentarea Ordonanței se încheiase și candidatul de atunci revenise la mesaje electorale. A reînceput ceremonia. De data aceasta de scoatere a CD-ului. S-a introdus în plic, s-a resigilat plicul și s-a făcut proces verbal după care s-a reatașat la dosar.

Deputatul recunoaște că nu cunoștea legea

Instanța a revenit la inculpat. “Inculpatul Rusu, puteți să dați o declarație astăzi?”, a întrebat președinta completului. Inculpatul a confirmat așa că l-a invitat la pupitru. “Perfect, veniți la microfon. Prezentați un act de identitate și rămâneți la microfon. Acuzația v-a fost adusă la cunoștință prin citirea actului de sesizare. Ați dat declarație în timpul urmăririi penale, de suspect și de inculpat. Vă mențineți declarațiile? Ați spus adevărul? Le-ați dat liber, de bună voie?”, au fost întrebările instanței pentru deputatul Rusu.

“Onorată instanță, dacă îmi permiteți, cu respect, vreau să vorbesc despre două aspecte care au fost menționate și de martori”, a început acesta.

“Vreau să ne vorbiți despre acuzațiile care vi se aduc și după aia să vorbiți despre ce au zis martorii”, l-a corectat instanța.

“Având în vedere prevederile legale, pe care acum le cunosc dar la acel moment nu le știam, îmi este clar faptul că prin fapta de a arăta acea hârtie în live-ul pe care l-am făcut, este una care se pare că încalcă legea.”, a continuat inculpatul. “Ați încălcat legea1”, îl corectează instanța.

Cei mai mulți flotanți erau la preotul din sat, socrul contracandidatei

După mei multe explicații ale deputatului, instanța a întrebat: “Vă mai amintiți când ați primit ordonanța de la parchet?”

“Nu îmi mai amintesc dar eram foarte bucuros și entuziast că pot dovedi că acuzațiile că am adus 150 de moldoveni în localitate nu sunt adevărate”, a venit răspunsul inculpatului

“În ce mod îl dezvinovățea prezentarea ordonanței pe FB?”, întreabă procurorul.

“Oamenii din comună se cunosc între ei și știu fiecare pe cine aveau la domiciliilor lor și de către cine au fost aduși dacă au fost aduși. Eu cel mai mult m-am bucurat pentru că nu era nici măcar un cetățean de origine moldoveană aduși la domiciliile la care eram acuzat că aș fi adus persoane”, a răspuns Gheorghe Rusu.

“Eu am perceput că dacă prezint această ordonanță pe Facebook”

și voi prezenta numele de pe ea se va vedea cu exactitate că domiciliile la care au fost aduși marea majoritate a celor menționați în ordonanță era la domiciliile consilierilor contracandidatei mele mai mult în satul de baștină al preotului care era socrul contracandidatei mele”, a continuat Rusu în apărarea sa.

Inculpatul ar face și muncă în folosul comunității

La sfârșitul declarației președinta de instanță a făcut unele precizări procedurale: “Mai avem obligația legală de a vă întreba, în cazul în care se va ajunge la stabilirea unei vinovați și veți primi o pedeapsă cu suspendare, dacă vă dați acordul pentru munca în folosul comunității?”

Deputatul a afirmat că este de acord, fără a se mai consulta cu avocata sa.

În această situație instanța a decis: “Declarăm încheiată cercetarea judecătorească în cauză și acordăm cuvântul în dezbateri. Domnule procuror aveți cuvântul.”

Procurorul cere o pedeapsă îndreptată spre 200 de zile amendă penală

În pledoaria sa, procurorul DNA a susținut acuzațiile din rechizitoriu. “ Inculpatul a luat la cunoștință despre conținutul ordonanței în calitatea sa de primar și nu era destinată publicului.

De asemenea, dezvăluirea datelor din ordonanță s-a făcut înainte de a se pronunța o soluție în cauză. În concluzie a existat o dezvăluire fără drept a unui înscris oficial dintr-o cauză penală de către un funcționar public”, a decretat procurorul. După care a cerut condamnarea inculpatului. “Legea prevede pedeapsa cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.

Vă solicităm să vă orientați spre pedeapsa amenzii. Amenda prevăzută de lege este de la 120 de zile la 240 de zile. Vă solicit să vă orientați spre 200 de zile amendă. La 200 de lei echivalentul zilei de amendă, vă solicit o amendă de 4000 de lei pentru inculpat.

De asemenea, vă solicităm să pronunțați și pedeapsa complementară de interzicere a unor drepturi, pentru un an de zile, deoarece a săvârșit fapta în timpul campaniei electorale. Adică să nu exercite funcții publice timp de un an de zile”, a fost pretenția DNA.

Apărarea cere achitarea sau măcar neaplicarea pedepsei

A urmat avocata Angelica Jurca, pentru apărare. Aceasta a cerut achitarea inculpatului pe motiv că fapta pusă în sarcina sa nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de compromitere a intereselor justiției.

Fapta nu a fost făcută cu intenție, a susținut apărarea. Fapta era contravenție până la ultima modificare a Codului Penal și încă mai sunt discuții în mediul juridic pe această temă, a mai motivat avocata deputatului. “În subsidiar, dacă veți înlătura apărările noastre, vă solicităm să dispuneți renunțarea la aplicarea pedepsei”, a cerut aceasta pentru inculpat.

A urmat o descriere a situației socio-profesionale și a gradului scăzut al pericolului social. Apoi a urmat ultimul cuvânt al inculpatului Rusu. “Poftiți la microfon. Cu privire la acuzații și dacă mai aveți alte precizări de făcut, poftiți”, l-a invitat președinta completului. “Onorată instanță, având în vedere cele spuse de avocata mea în apărarea mea, solicit achitarea și clemență din partea instanței și…”. “Și clemență, da?”, întreabă judecătoarea Popa.

Termenul pronunțării, 16 Iunie

A urmat o scurtă discuție între membrii completului de judecată. Președinta face anunțul: “După consultarea membrilor completului o să acordăm termen pentru depunerea concluziilor scrise. Este 2 iunie iar termen pentru pronunțare, având în vedere că au fost modificate dispozițiile legale privind și motivarea hotărârii atunci când avem acțiune penală, practic că n-aveam text, este 16 iunie, da, atunci ne pronunțăm pe cauză”

Dacă iese cum a cerut procurorul, deputatul demisionează, dacă nu, nu

Am ieșit împreună cu alaiul de la Șpring, din sală și din clădirea Înaltei Curți. Am mai schimbat o vorbă cu avocata deputatului Gheorghe Rusu, Angelica Jurca din Baroul Alba. Mi-a lămurit câteva scăpări legate de dosarul pentru care procurorii dăduseră Ordonanța buclucașă. “Dosarul acela a fost pentru fraudarea alegerilor dar a fost clasat.

A făcut plângere penală contracandidata lui, Iulia Stănilă, că fraudează (Rusu) alegerile. Și în urma cercetărilor s-a dovedit că nu se fraudaseră alegerile”, mi-a spus avocata. L-am întrebat și pe deputatul inculpat ce va face după sentință.

”Dacă voi fi condamnat cu ce a cerut procurorul îmi voi da demisia din parlament altfel nu, că nu mă consider vinovat”, mi-a spus acesta. “Alți parlamentari fac mult mai multe rele și nu demisionează. E el cel mai rău?”, mi-a strigat cineva. Era unul dintre martori. Mai exact martorul propus de acuzare, de procurorii DNA. După care au plecat împreună, martorii, inculpatul și avocata.