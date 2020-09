În mai 2020, la propunerea ministrului de Finante Florin Citu, a fost emisa Hotararea de Guvern nr. 380/2020 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice (MFP) prin care Directia Juridica din minister a fost desfiintata si inlocuita cu doua alte directii: Directia Juridic si Reglementare, respectiv Directia Contencios. Hotararea de Guvern 380/2020 a fost atacata in contencios la Curtea de Apel Bucuresti chiar de directorul general al Directiei Juridice din Ministerul de Finante, Ciprian Badea. Iar in final abuzul lui Citu a fost dovedit. Mai exact, Curtea de Apel Bucuresti l-a demascat pe Florin Citu ca a incalcat legea, constatarea fiind facuta prin sentinta 464 din 24 iunie 2020 (publicata pe site-ul rolii.ro), din dosarul 2197/2/2020, prin care judecatoarea Corina Podaru de la Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti a decis suspendarea Hotararii de Guvern privind desfiintarea Directiei Juridice a Ministerului de Finante, scrie publicația Lumea Banilor.

Astfel, sentința prin care Curtea de Apel l-a demascat pe Florin Citu ca a incalcat legea explica de ce Hotararea Guvernului 380/2020 este una nelegala.

Astfel, judecatoarea Podar de la Curtea de Apel Bucuresti a constatat incalcarea Codului Administrativ, care stabileste la art. 518 alin. (6) ca “Reorganizarea activitatii autoritatii sau institutiei are loc in situatii temeinic justificate cel mult o data intr-un interval de 6 luni consecutive, cu exceptia situatiei in care intervin modificari legislative care determina necesitatea reorganizarii acestora”. Cu alte cuvinte, reorganizarea institutiei se poate face cel mult o data la sase luni si doar in mod exceptional la un interval mai mic, exceptia fiind generata de interventia unor modificari legislative care determina reorganizarea. Or, Curtea de Apel Bucuresti arata ca ultima reorganizare a Ministerului Finantelor avusese loc in 6 ianuarie 2020, deci cu mai putin de sase luni inainte de reorganizarea atacata in instanta.

De asemenea, in aceeasi sentinta Curtea de Apel Bucuresti dezvaluie o alta incalcare a legii. Mai exact, nerespectarea regulilor de transparenta decizionala prevazute de Legea nr. 52/2003 si de Hotararea Guvernului nr. 561/2009. Legea prevede ca proiectul de act normativ sa fie publicat pe site timp de 30 de zile, iar in 10 zile sa se formuleze propuneri si observatii. Ceea ce nu s-a intamplat in cazul de fata, proiectul privind reorganizarea Ministerului Finantelor fiind publicat pe site-ul Ministerului Finantelor in 12 mai 2020 cu indicarea termenului de 10 zile in care pot fi formulate propuneri si observatii, insa Hotararea Guvernului nr. 380/2020 fiind adoptata 2 zile mai tarziu, in sedinta din data de 14.05.2020.

Nu in ultimul rand, alte probleme de legalitate se refera la lipsa avizului Consiliului Legislativ pentru reorganizarea Ministerului Finantelor si desfiintarea Directiei Juridice, dar si la nerespectarea procedurilor interne de elaborare a proiectului Hotararii de Guvern, in conditiile in care nicio structura din cadrul Ministerului Finantelor – cu precadere structura juridica si structura de resurse umane – nu a fost implicata in niciun mod in activitatea de redactare si avizare a proiectului de act normativ.