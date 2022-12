Decizie luată de judecătorii de la Tribunalul București în cazul lui Bogdan Olteanu. Ce se întâmplă cu fostul șef al Camerei Deputaților

Magistrații i-au admis astfel fostului șef al Camerei Deputaților și fost viceguvernator al BNR, Bogdan Olteanu, cererea de revizuire a condamnării definitive.

Solutia pe scurt: In baza art.462 alin.1 Cpp, admite cererea de revizuire formulata de petentul BOGDAN OLTEANU. Anuleaza s.p. nr.1960/2019 din 24.12.2019 pronuntata de Tribunalul Bucuresti, def.prin d.p. nr.1129/A din 29.10.2020 a Curtii de Apel Bucuresti, Sectia a-I-a Penala, pronuntate in dos. nr.20082/3/2017. In baza art.396 alin.6 Cpp si art.16 alin.1 lit.f Cpp rap. la art.291 alin.1 NCp rap. la art. 6 din Legea nr.78/2000 cu aplic.art.5 NCp, inceteaza procesul penal referitor la revizuentul-inculpat BOGDAN OLTEANU, sub aspectul savarsirii infracţiunii de trafic de influen?ă, fapta din perioada iulie-noiembrie 2018. Constata ca revizuentul-inculpat a fost retinut, arestat la domiciliu si arestat preventiv de la 29.07.2016 la 20.10.2016, inclusiv. In baza art.404 alin.4 lit.c Cpp ridica sechestrele asiguratorii instituite prin Ordonanta nr.38/P/2016 din 12.09.2016 a DNA si Incheierea din 25.08.2017, pronuntata in dosar asociat 20082/3/2017/a3, de Tribunalul Bucuresti, Sectia-I-a Penala. In baza art.274 alin.3 Cpp cheltuielile judiciare avansate de stat, raman in sarcina acestuia. Cu apel in 10 zile de la comunicare. Pronuntata, prin punerea hotararii la dispozitia revizuentului-inculpat si parchetului, prin intermediul grefei, azi, 14.12.2022.

Document: Hotarâre 1390/2022 14.12.2022”, se precizează în minuta Tribunalului București.

De la ce a pornit acest dosar

În octombrie 2020, fostul președinte PNL al Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu, a fost condamnat la 5 ani de detenție pentru trafic de influență. Bogdan Olteanu a fost găsit vinovat pentru că, în 2008, pe când era preşedinte al Camerei Deputaţilor, a primit mită un milion de euro de la Sorin Ovidiu Vîntu şi oamenii lui ca să îl convingă pe premierul de atunci Călin Popescu Tăriceanu să îl numească pe jurnalistul Liviu Mihaiu guvernator al Deltei Dunării.

Sorin Ovidiu Vântu și oamenii săi l-au denunţat pe Olteanu. Au relatat şi au prezentat probe la DNA că au scos banii cash în Bulgaria şi apoi i-au dat cu sacoşa lui Bogdan Olteanu în sediul PNL din bulevardul Aviatorilor.

SOV l-a denunţat şi pe Tăriceanu, că i-ar fi dat şi acestuia un milion de euro pentru numirea lui Mihaiu, dar procurorii nu au avut suficiente probe, în afara denunţului lui SOV, ca să dovedească şi această mită.