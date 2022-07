Decizie în premieră a Justiției. Sunt vizați 2 milioane de români. Conturile Revolut pot fi executate

Revolut este una dintre cele mai populare aplicații financiare din România care promovează un sistem ce te ajută să-ți administrezi mai eficient banii. Prin Revolut se pot efectua transferuri rapide, se pot face investiții, pot fi economisiți bani sau se pot realiza diferite tranzacții.

Aplicația este folosită de români și pentru ratele de schimb valutar mult mai avantajoase decât cele promovate de bănci sau casele de schimb. Un alt motiv pentru care românii apelează la aplicație era, până de curând și protecția pe care o aveau deținătorii unor asemeena conturi. Banii din Revolut erau considerați mai greu de verificat de autorități și aproape imposibil de executat.

În România, Revolut are peste 2 milioane de clienți, ceea ce face din țara noastră a doua mare piață de retail din lume, după Marea Britanie. Conturile Revolut în lei sunt „depozitate” la Libra Internet Bank, în baza unui parteneriat care datează din anul 2020. Acest lucru a permis Revolut Payments UAB, deținătoarea aplicației financiare, să poată opera conturi cu IBAN românesc.

Acțiune în justiție pentru poprirea conturilor Revolut

În acest context, la sfârșitul anului trecut, o companie de executări silite a chemat în instanță Libra Bank, solicitând instituirea popririi pe conturile a doi clienți. Acțiunile au fost deschise la judecătoriile din Slobozia și Buftea. Demersul a fost făcut la solicitarea Băncii Comerciale Române care avea decizii definitive de executare silită pentru cei doi. În ambele cazuri, cererea executorului a făcut referire la conturile Revolut, însă acțiunea a fost deschisă împotriva Libra Bank, în calitate de terț poprit.

Astfel de acțiuni au mai fost declanșate, în instanță și în trecut, însă au fost respinse în baza unui argument adus de juriștii Libra. Conform acestora, banca nu poate da curs cererilor de poprire pentru conturile Revolut pentru că titular este compania britanică, iar nu persoanele indicate.

„Apărătorul terțului poprit menționează faptul că beneficiarul banilor din cont este Revolut. Este vorba de o relație strict între Revolut și clienții săi, banca neavând niciun fel de informație cu privire la cont. Învederează că este vorba de un parteneriat între Libra Bank și Revolut, iar prin acest parteneriat există o obligație de confidențialitate, neputând-o încălca”, după cum relatează Fanatik.

În prezent, în ciuda acestor argumente, cele două acțiuni au fost admise pe fond, însă Libra Bank a făcut apel. Procesele urmează să fie reluate în instanțele superioare, în a doua jumătate a acestui an.

Opinia avocatului Cuculis

În acest context, avocatul Adrian Cuculis a explicat ce urmări va avea decizia din instanță, dacă hotărârea va rămâne definitivă, în cazul cererilor de poprire pentru conturile Revolut.

„Mulți au avut senzația că mitul acesta, sau Fata Morgana, cu Revolutul o să meargă cumva la infinit. Că acele conturi nu pot fi poprite. Atâta vreme cât Revolut are conturile în cadrul Libra Bank, evident că terțul poprit, adică o terță persoană, are obligația, la indicația executorului judecătoresc, să popreasca acele conturi. Și vorbim probabil de sute de mii de persoane care au conturile la această instituție, Revolut, care la rândul ei are conturile la Libra Bank”, a explicat Adrian Cuculis.

Libra ar putea fi bună de plată

El a precizat că în condițiile în care Libra Bank va refuza să dea curs solicitării, în cazul în care hotărârea judecătorilor de la Buftea și Slobozia rămâne în vigoare, va trebui să plătească sumele puse sub poprire.

„Atunci când un terț poprit refuză pur și simplu să instituie poprirea, instanța de judecată vine și stabilește dacă poprirea este legală sau nu. Dacă Libra Bank nu va da curs acelei solicitări, bineînțelse că banii pe care trebuia să îi plătească deținătorul o să îi plătească Libra Bank. Multă vreme a existat această situație, cu popririle la Revolut care nu puteau să fie puse în executare, pentru că nu existau conturi în România.

Și atunci era ceva mai greu, pentru recuperatorii de creanțe dar și pentru bănci, să își recupereze creditele. Toți cei care au conturile în cadrul Libra Bank trebuie să știe că, din nefericire pentru ei, executarea silită poate fi începută acolo și pot fi poprite conturile. Dar bineintels că poate fi și contestată” a precizat avocatul la Antena 3.