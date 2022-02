Acuzații grave în cazul Raisei. Adrian Cuculis: A fost învățat chiar de anchetatori să nu își dea acordul

Avocatul familiei Raisei, fetița ucisă după ce a fost lovită de o mașină condusă de un agent de poliție face acuzații grave. El spune că acesta nu va fi supus unui test poligraf și susține că a fost învățat chiar de anchetatori să nu își dea acordul în privința acestui test.

„În mod oficial polițistul din cauza “Raisa” nu o să fie supus testului cu poligraful, asta după ce vreme de o săptămână, atât parchetul cât și politția au refuzat să spună dacă Popescu și-a dat ori nu acordul asupra acestei probe. Având în vedere atitudinea lui cât și faptul că l-au primit la darea acestui acord pe la ușa “VIP” , putem să suspicionăm rezonabil că a fost învățat chiar de către anchetatori să nu își dea acordul“, a declarat avocatul Adrian Cuculis, apărătorul familiei Raisei.

Declarație scurtă la audieri

Teribilul accident a avut loc în 13 ianuarie în sectorul 1. Raisa, o fetiță de 13 ani a murit pe loc, iar o a doua copilă, de 11 ani, a fost grav rănită. Potrivit martorilor, polițistul s-ar fi uitat în telefon în momentul accidentului. El a recunoscut la audieri că nu le-a văzut pe cele două fete. Familia Raisei cere în instanță daune de 7 milioane de euro.

„A spus că girofarul îl avea pornit pentru că voia să se asigure că este vizibil, astea au fost declaraţiile lui şi nu în ultimul rând, în momentul producerii accidentului, el spune că pur şi simplu nu a văzut nimic, nu şi-a dat seama. Nu şi-a dat seama că au fost două victime, ci i-a fost atrasă atenţia de un alt participant la trafic”, a mai povestit Adrian Cuculis.

Martorul care a șters probele

În dosar a apărut și un martor cheie, o femeie care ar fi avut imagini cu accidentul, filmate de camera de bord a autoturismului personal. Probele ar fi fost cruciale, doar că martora a decis să șteargă totul.

„Eu am zis din start că nu vreau să fiu martoră în dosar. Nu înțeleg de ce mă caută poliția, fiindcă oricum nu mai am nicio probă. Am șters și înregistrările surprinse de camera de bord, am șters și tot ce aveam în telefon. Ocupau prea mult spațiu… Care e problema?! Este telefonul meu, șterg ce vreau și când vreau!”, ar fi declarat martorul, potrivit Realitatea Plus.