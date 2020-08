Gest șocant de o femeie în vârstă de 30 de ani, care a născut în toaleta unei benzinării din Satu Mare, apoi și-a abandonat copilul la un tomberon. Tânăra, de loc din Botoșani, a recurs la acest gest extrem pentru că mai are patru copii acasă. Soțul ei a decis că nou-născutul are loc în familia sa și a cerut autorităților bebelușul în îngrijire. Cuplul se va afla sub supravegherea Direcției pentru Protecția Copilului – Botoșani.

Femeia a născut săpătămâna trecută, la data de 6 august. Ea venise din Germania, cu un autobuz, și intrase în țară prin punctul de trecere a frontierei de la Petea. În jurul orei 18.40, aceasta a intrat în toaleta benzinăriei, unde a născut. Apoi, a băgat copilul într-un tomberon, iar șansa micuțului a fost că un angajat al benzinăriei l-a auzit plângând și la salvat.

Este vorba despre o fetiță care cântărește 3 kilograme și a putut fi ținută în viață de către cadrele medicale. În acest caz, polițiștii i-au întocmit dosar penal femeii care a vrut să-și omoare copilul, conform presasm.ro.

După ce a comis acest act, femeia s-a suit într-un autobuz și a vrut să plece spre casă, la Botoșani. Pe drum i- s-a făcut rău, iar șoferul a sunat la 112. După ce a fost evaluată medicală, personalul care s-a ocupat de îngrijirea ei și-a dat seama că femeia născuse recent. Astfel au aflat autoritățile cine abandonase copilul la benzinărie.

Copilul se află la spital, din informațiile pe care le dețin. Acesta trăiește și este stabilizat”, a declarat Paula Gabor, purtătorul de cuvânt al Poliției Satu Mare.