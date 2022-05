Decizie de ultimă oră a Chinei. Cum ar putea să devină cea mai mare putere economică a lumii

China a ordonat agențiilor guvernamentale centrale şi firmelor de stat să înlocuiască PC-urile produse de firme din străinătate cu alternative chineze în decurs de maxim doi ani. Aceasta este una dintre cele mai agresive campanii ale Beijingului de a elimina tehnologia din străinătate, informează Bloomberg.

Potrivit unor surse apropiate autorităților chineze, angajaţilor agenţiilor guvernamentale centrale li s-a cerut ca în weekend-ul prelungit de 1 mai să schimbe PC-urile străine cu alternative chineze care rulează un sistem de operare dezvoltat intern. Ordinul venit de la Beijing ar putea însemna înlocuirea a cel puţin 50 de milioane de PC-uri numai la nivelului guvernului central, susţin sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

Cel mai probabil decizia va afecta vânzările HP Inc. şi Dell Technologies Inc., cele mai importante mărci de PC-uri din China, după campionul local Lenovo Group Ltd. Acţiunile Lenovo au crescut cu până la 5% la bursa de la Hong Kong, la fel ca şi titlurile dezvoltatorului de software Kingsoft Corp şi acţiunile altor companii chineze din domeniul echipamentelor IT.

Mare putere economică

Experții financiari internaționali au anunțat la unison că economia Chinei va ajunge pe primul loc în lume, depășind Statele Unite, care în 2020, conduceau în topul PIB-ului nominal cu 20,81 trilioane de dolari, față de Beijing care avea 14,86 trilioane de dolari. Acest eveniment se va produce în jurul anului 2030, chiar mai repede decât s-a estimat, în trecut.

Japonia va rămâne a treia cea mai mare economie din lume până la începutul anilor 2030, când va fi depășită de India, împingând Germania de pe poziția a patra pe a cincea. Marea Britanie, în prezent cea de-a cincea cea mai mare economie va trece pe locul șase.

Spionaj comercial

China a fost acuzată constant de faptul că vrea să se impună ca lider economic al lumii prin orice metode, fără să respecte regulile sau legislația internațională. Principala armă a Chinei este, se pare, spionajul comercial. Acest tip de practică aduce pagube de miliarde de dolari marilor companii din lume.

„În mod evident, China, sau mai exact spus Partidul Comunist Chinez, doreşte să se impună ca o putere economică mondială, dar, din nefericire respectă foarte puţin regulile jocului, folosind de foarte multe ori spionajul comercial“, se arată într-un raport FBI.