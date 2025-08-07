Justitie Decizie-cheie în Franța. Curtea de Casație deschide din nou calea extrădării pentru Paul al României







Extrădarea lui Paul Philip al României revine în atenția justiției franceze după ce Curtea de Casație a anulat decizia care blocase transferul acestuia către autoritățile române. Decizia instanței supreme din Franța schimbă cursul unui dosar cu implicații diplomatice și juridice majore, marcând un nou capitol în disputa ce implică extrădarea unui membru al fostei familii regale.

Curtea de Casație din Franța a anulat hotărârea Camerei de extrădări a Curții de Apel din Paris, care în luna iulie 2025 refuzase extrădarea prințului Paul al României, susținând caracterul „disproporționat” al mandatului european de arestare emis pe numele său.. Curtea supremă franceză subliniază că validitatea unui mandat european de arestare este exclusiv atributul statului emitent, în acest caz România, și nu poate fi contestată din perspectiva țării care trebuie să-l execute.

Judecătorii Curții de Casație au constatat că instanța inferioară nu a indicat concret ce drept fundamental ar fi fost încălcat prin punerea în aplicare a mandatului, ceea ce a dus la anularea deciziei. Ca urmare, dosarul urmează să fie reexaminat de un alt complet al Camerei de extrădări din Paris, care va trebui să ia în considerare această hotărâre în fundamentarea verdictului final privind extrădarea.

Mandatul european de arestare emis în decembrie 2020 pe numele lui Paul Philip este parte a unui dosar complex, în care acesta a fost condamnat în România la trei ani și patru luni de închisoare pentru trafic de influență și complicitate. În total, 18 persoane au fost condamnate în acest caz, iar prejudiciul adus statului român a fost estimat la aproximativ 145 de milioane de euro.

În noiembrie 2023, Curtea de Apel din Paris a respins prima cerere de extrădare, invocând suspiciuni legate de procesul echitabil în România, în special cu privire la doi dintre cei trei judecători care au soluționat cauza în țara noastră. Ulterior, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a emis o decizie critică față de această respingere, afirmând că refuzul Franței încalcă principiul de încredere reciprocă între statele membre UE și că justiția franceză a exercitat un „control excesiv” asupra sistemului judiciar românesc.

În acest context, autoritățile române au transmis o nouă cerere de extrădare în ianuarie 2025, iar Curtea de Casație din Franța urmează acum să decidă dacă va valida această solicitare, în lumina normelor europene și internaționale, potrivit HotNews.

Solicitarea transmisă de instanțele române viza punerea în executare a unei pedepse de 3 ani și 4 luni de detenție, pronunțată în decembrie 2020 de Înalta Curte de Casație și Justiție, într-un dosar în care Paul al României a fost găsit vinovat de trafic de influență și complicitate.

Totuși, autoritățile franceze au considerat că al doilea mandat european de arestare, emis de România în ianuarie 2024, are un caracter excesiv, potrivit precizărilor făcute de președintele Camerei pentru extrădări a Curții de Apel din Paris, citat de agenția AFP. Judecătorul a menționat că, deși statul român a avut motive întemeiate să reitereze cererea, forma actuală a mandatului a fost evaluată drept neechilibrată în raport cu scopul urmărit.

În același timp, magistratul a punctat că hotărârea emisă de instanță vizează exclusiv aspectele formale și de legalitate ale mandatului european de arestare, fără a se pronunța asupra fondului cauzei penale în care este implicat Paul al României.