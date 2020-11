„Eu am transmis un mesaj onest. Dacă am fi avut bani, am fi majorat pensiile cu 40% ca să câștigăm alegerile și mai sigur. Noi am stabilit o creștere care e maximum posibilă. Orice creștere mai mare de 14% a punctului de pensie, ne duce în riscul de a nu putea plăti pensiile. A mări pensiile cu 40% înseamnă astăzi nebunie economică. Nu există resursele necesare. Avem nevoie de bani pentru proiectele europene, avem nevoie să asigurăm cofinanțare”, a spus Ludovic Orban.

În acest context, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, vine cu noi detalii. Aceasta a declarat că pensiile vor crește atât în 2021, cât și în anii următori, conform programului de guvernare al PNL.

„Lucrurile sunt clar menționate, pensiile vor crește. Am crescut anul acesta, într-un an dificil economic, vom avea o creștere și în anii următori. Facem afirmația în programul de guvernare ca un angajamat al dorinței noastre de a crește pensiile. PSD a făcut o promisiune, dar nu s-a ținut de ea. PNL a crescut pensiile și într-un an dificil. Am fost alături de români pentru că știm că din contribuțiile lor se alimentează bugetul din care facem plata pensiilor. Diferența dintre noi și PSD este că noi nu mințim” , a declarat Violeta Alexandru.

Violeta Alexandru despre creșterea pensiilor: „Sunt înclinată să găsim soluții”

Ministrul Muncii a precizat că, în ceea ce privește Legea pensiilor, trebuie să se facă anumite corecții.

Nu sunt adepta unor schimbări majore în legea pensiilor pentru că văd cât de greu s-a adaptat sistemul, dar anumite corecții trebuie făcute. Prioritatea mea a fost să acordăm oamenilor drepturile care li se cuvin. Părerea mea este că trebuie mers pe o creștere a calculării pensiilor așa cum a fost gândită și este aplicată în acest moment.

Sunt înclinată să găsim soluții pentru cei care au contribuit cu un stagiu complet, deci aș merge pe o abordare coerentă cu modul de calcul de până acum al pensiilor. Ceea ce am putut să fac în acest an, se vede” , a precizat Violeta Alexandru.