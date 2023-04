Decizia neobișnuită luată de unul dintre cei mai cunoscuți antrenori români. A renunțat la privilegii și a plecat fără regrete

Ion Marin (68 de ani), fost jucător al echipei Dinamo, a luat o decizie mai puțin obișnuită, după Revoluție. El avea gradul de maior, în Ministerul de Interne, dar a renunțat la beneficiile care decurgeau de aici și a renunțat. Astfel a putut să-și construiască o carieră de antrenor fără să fie supus presiunilor. „Săpăligă” a trecut, ca tehnician, pe la Petrolul Ploiești, Farul Constanța, Dinamo sau Universitatea Cluj.

„Nu mai am (n.r. – grad). Am renunțat la el în 1992. Am renunțat pentru că n-am vrut să mă mai manipuleze conducătorii de la Dinamo și să mă trimită unde vor ei. Atunci m-am dus la Petrolul! Am fost chemat la Dinamo și am fost luat la întrebări, dar le-am spus să se ducă la cadre că eu nu mai sunt maior. Nu am ce să regret! Renunțarea la grad mi-a dat libertatea de a alege. Eu având grad nu eram un om liber! Când am renunțat la grad, am avut această libertate. Am ales ce-am vrut eu”, a povestit Ion Marin în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la gsp.ro.

O viață de fotbalist la Dinamo, carieră încheiată la Rapid

După ce a jucat pentru Dinamo în perioada 1973 – 1984, fostul fundaș și-a încheiat cariera la Rapid, în stagiunea 1986 – 1987. Ion Marin a explicat cum a ajuns în acea situație.

„Pentru că au fost unele jocuri. Am fost declarat cel mai bun jucător al lui Dinamo și imediat după asta am fost dat la Oradea, la schimb cu Zare. După un an, Victoria București m-a obligat să vin în 24 de ore la București pentru că era la retrogradare. Am jucat șase luni pentru Victoria și am salvat-o. După care m-au chemat într-un birou domnul Nuță și domnul Marin Bărbulescu și mi-au spus așa: „Te duci la Rapid! Rada pleacă la Craiova, iar Cămătaru vine la Dinamo”, a mai afirmat Ion Marin pentru sursa citată.