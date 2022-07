Decizia luată de Dana Rogoz în privința moștenirii lăsată de tatăl său. „În felul acesta îmi va rămâne mereu ceva de la tata.”

Tatăl Danei Rogoz a murit în urmă cu opt ani. ”A avut acest timp să ne vorbească înainte de a muri. S-a întâmplat când aveam 29 de ani. Mi-a zis că oamenii nu dispar de tot dacă continui să vorbești despre ei. El a avut leucemie într-o formă acută, s-a întâmplat fulger, la o săptămână de la diagnostic, a fost ca un accident de mașină”, a mărturisit actrița în cadrul unui podcast, informează Adevărul.

Ea a primit alături de frații ei drept moștenire o garsonieră. Cei trei frați au decis să o vândă. Cu banii rămăși, Dana Rogoz își face butul ca regizor. Actrița va investi în acest proiect banii pe care i-a obținut după vânzarea imobilului.

Debutul ca regizor pentru Dana Rogoz

Actrița a mărturisit că în urmă cu an și jumătate a început să scris un scenariu pentru un scurtmetraj. Ideea o scenariului o avea în minte de câteva luni bune și, la insistențele lui soțului ei, a decis să o pună și pe hârtie.

„Primul draft l-am scris de fapt pe telefon, în Notes, stand în autorulota pe scaunul din dreapta, în drum spre Viscri. Am scris scenariul cu tot cu replici, din prima clipă, adică foarte aproape de formă în care se va filma. Mă gândeam că dacă lui Radu îi va plăcea, îl va putea regiza el. Dar iar la insistențele lui, dar și ale lui Claudiu Mitcu (regizor și producător, cu care am mai lucrat până acum 2 scurtmetraje), am luat hotărârea de a regiza chiar eu.”. Ulterior, Dana a început pregătirea scurtmetrajului.

Bugetul scurtmetrajului

În urma vânzării garsonierei, Dana Rogoz a reușit cu banii primiți să își îndeplinească visul. Ea a mărturisit ce a făcut fiecare dintre frați cu banii printr-o aluzie la o poveste pentru copii. „După ce a murit tata, frații mei și cu mine am împărțit la 3 banii de pe o garsonieră moștenită de la el. Și precum cei 3 purceluși, fratele cel mare a folosit partea lui pentru renovarea unui apartament, mijlociul i-a investit într-un joc pe calculator (fiind game designer), iar eu îi voi investi în acest scurtmetraj.”

Dana și-a argumentat decizia de a investi banii în acest proiect prin faptul că în acest mod simte că îi va rămâne ceva de la tatăl ei. Astfel, moștenirea reprezintă cea mai mare parte a bugetului, la care se adaugă fonduri proprii, mulți prieteni în echipă și câțiva sponsori care au sărit să o ajute, pentru ca acest scurtmetraj să existe. În plus, actrița speră să nu dezamăgesc pe nimeni.