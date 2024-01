Surprize uriașe la gala premiilor Emmy. Elton John, marele câștigător. Lista completă a laureaților

Premiile Emmy au fost acordate luni, 15 ianuarie cu o întârziere de patru luni. Gala din acest an s-a ținut la Teatrul Peacock din Los Angeles. Serialul de comedie„The Bear” și seria „Succession” au fost cap de listă cu câte șase premii fiecare.

„Beef” a obținut cinci premii Emmy, iar „Last Week Tonight ” cu John Oliver a obținut două premii pentru cel mai bun scenariu pentru un ”serial variety”. Elton John a devenit membru al prestigiosului club EGOT, deoarece producția „Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium” a câștigat la categoria „outstanding variety special”.

Fericiții câștigători ai premiului Emmy

„The Daily Show” cu Trevor Noah a câștigat pentru prima dată premiul Emmy într-un serial remarcabil. În cadrul galei Emmy Wiz Khalifa și Charlie Puth au adus un omagiu actorului Matthew Perry cu piesa ”See You Again”.

„Succession” a câștigat premiul pentru cel mai bun serial de dramă , iar vedetele Kieran Culkin, Sarah Snook și Matthew Macfadyen au fost premiați fiecare. Scenaristul Jesse Armstrong și regizorul Mark Mylod au câștigat cu producția „Connor’s Wedding”.

„The Bear” a obținut premiul Emmy la categorie seriale de comedie. Jeremy Allen White, actorul principal, Ayo Edebiri și Ebon Moss-Bachrach au fost de asemenea premiați. „Beef” a cucerit cinci trofee. Protagoniștii săi, Steven Yeun și Ali Wong au fost răsplătiți cu premiul Emmy pentru prestația extraordinară.

Lista câștigătorilor și nominalizărilor:

Cel mai bun serial dramă: „Andor”, „Better Call Saul”, „The Crown”, „House of the Dragon”, „The Last of Us”, „Succession” (câştigător), „The White Lotus”, „Yellowjackets”

Cel mai bun serial comedie: „Abbott Elementary”, „Barry”, „The Bear” (câştigător), „Jury: Duty”, „The Marvelous Mrs. Maisel”, „Only Murders in the Building”, „Ted Lasso”, „Wednesday”

Cea mai bună mini serie TV: „Beef” (câştigător), „Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, „Daisy Jones & the Six”, „Fleishman Is in Trouble”, „Obi-Wan Kenobi”

Cel mai bun actor într-un serial dramă: Jeff Bridges – „The Old Man”, Brian Cox – „Succession”, Kieran Culkin – „Succession” (câştigător), Bob Odenkirk – „Better Call Saul”, Pedro Pascal – „The Last of Us”, Jeremy Strong – „Succession”.

Sarah Snook, premiul Emmy pentru cea mai bună actriță într-un serial dramă

Cea mai bună actriţă într-un serial dramă: Sharon Horgan – „Bad Sisters”, Melanie Lynskey – „Yellowjackets”, Elisabeth Moss – „The Handmaid’s Tale”, Bella Ramsey – „The Last of Us”, Keri Russell – „The Diplomat”, Sarah Snook – „Succession” (câştigător)

Cel mai bun actor într-un serial comedie: Bill Hader, -„Barry”, Jason Segel – „Shrinking”, Martin Short – „Only Murders In The Building”, Jason Sudeikis – „Ted Lasso”, Jeremy Allen White – „The Bear” (câştigător)

Cea mai bună actriţă într-un serial comedie: Christina Applegate – „Dead To Me”, Rachel Brosnahan – „The Marvelous Mrs. Maisel”, Quinta Brunson – „Abbott Elementary” (câştigător), Natasha Lyonne – „Poker Face”, Jenna Ortega – „Wednesday”.

Jennifer Coolidge, cea mai bună actriță într-un rol secundar

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial dramă: F. Murray Abraham – „The White Lotus”, Nicholas Braun – „Succession”, Michael Imperioli – „The White Lotus”, Theo James – „The White Lotus”, Matthew Macfadyen -„Succession” (câştigător), Alan Ruck – „Succession”, Will Sharpe – „The White Lotus”, Alexander Skarsgard – „Succession”

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial dramă: Jennifer Coolidge – „The White Lotus” (câştigător), Elizabeth Debicki – „The Crown”, Meghann Fahy – „The White Lotus”, Sabrina Impacciatore – „The White Lotus”, Aubrey Plaza – „The White Lotus”, Rhea Seehorn – „Better Call Saul”, J. Smith-Cameron – „Succession”, Simona Tabasco – „The White Lotus”.

Ayo Edebiri, cea mai bună actriță în rol secundar

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial comedie: Anthony Carrigan – „Barry”, Phil Dunster – „Ted Lasso”, Brett Goldstein – „Ted Lasso”, James Marsden – „Jury: Duty”, Ebon Moss-Bachrach – „The Bear” (câştigător), Tyler James Williams – „Abbott Elementary”, Henry Winkler – „‘Barry”.

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial comedie: Alex Borstein – „The Marvelous Mrs. Maisel”, Ayo Edebiri – „The Bear” (câştigător), Janelle James – „Abbott Elementary”, Sheryl Lee Ralph – „Abbott Elementary”, Juno Temple – „Ted Lasso”, Hannah Waddingham – „Ted Lasso”, Jessica Williams – „Shrinking”.

Cel mai bun actor într-o mini serie: Kumail Nanjiani – „Welcome to Chippendales”, Taron Egerton – „Black Bird”, Evan Peters – „Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, Steven Yeun – „Beef” (câştigător), Michael Shannon – „George & Tammy”, Daniel Radcliffe – „Weird: The Al Yankovic Story”.

Ali Wong, premiată cu premiul Emmy pentru rolul din „Beef”

Cea mai bună actriţă într-o mini serie: Jessica Chastain – „George & Tammy”, Ali Wong – „Beef” (câştigător), Lizzy Caplan – „Fleishman Is in Trouble”, Dominique Fishback – „Swarm”, Riley Keough – „‘Daisy Jones & the Six”, Kathryn Hahn – „Tiny Beautiful Things”.

Cel mai bun actor în rol secundar într-o mini serie: Murray Bartlett – „Welcome to Chippendales”, Paul Walter Hauser – “Black Bird” (câştigător), Richard Jenkins – „Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, Joseph Lee – „Beef”, Ray Liotta – „Black Bird”, Young Mazino – “Beef”, Jesse Plemons – „Love & Death”

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-o mini serie: Annaleigh Ashford – “Welcome to Chippendales”, Maria Bello – “Beef”, Claire Danes – “Fleishman Is in Trouble”, Juliette Lewis – “Welcome to Chippendales”, Camila Morrone – “Daisy Jones & The Six”, Niecy Nash-Betts – “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story” (câştigător), Merritt Wever “(“Tiny Beautiful Things”), potrivit Billboard.com.