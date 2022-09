Debut de an școlar sub semnul segregării etnice la Oradea

Se anunță proteste ale părinților la Școala Nicolae Bălcescu din Oradea, chiar în prima zi a noului an școlar. E un scandal cu caracter etnic în care nu se poate pronunța nici Consiliul Național de Combatere a Discriminării, organism care a fost sesizat chiar de Rácz Beáta, directorul adjunct al școlii. Protestul fizic nu a primit aprobare, fapt pentru care părinții strâng semnături pentru o petiție în care acuză situația creată și anume faptul că copiii vor trebui să învețe în două schimburi după ce Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar au invocate, în urmă cu câteva zile, o situație de segregare etnică.

Pe banii Eparhiei, la cererea Primăriei

La Școala Nicolae Bălcescu, Primăria Oradea și Eparhia Reformată au ajuns încă de anul trecut la un numitor comun și anume să mute toate clasele unde se studiază în limba maghiară într-o clădire renovată de eparhie.” Primăria Municipiului Oradea în anul 2020 a luat decizia de a renunța la finalul anului școlar 2020-2021 la contractul de închiriere cu Fundația Încrederea pentru corpul de clădire de pe Str. Mihai Viteazul unde funcționau o parte din clasele Școlii Gimnaziale Nicolae Bălcescu. În ianuarie 2021 Eparhia Reformată a cumpărat complexul de clădiri aflate pe străzile Cuza Vodă,

Mihai Vitezul respectiv Mihail Kogălniceanu cu scopul de a înființa un cămin studențesc pentru studenții maghiari din Oradea, respectiv pentru a muta acolo propria cantină socială. În februarie 2021 din partea reprezentanților comunității maghiare, ai Școlii Gimnaziale Nicolae Bălcescu precum și părinți, cadre didactice inclusiv persoane din administrația publică locală neau căutat și au formulat solicitări de a găsi o soluție având în vedere și proximitatea geografică dintre clădirea la care s-a renunțat și clădirea deținută de către Eparhie. Biserica Reformată în urma solicitărilor a decis renunțarea la proiectul inițial (cămin studențesc) și a acceptat să ofere ajutor părinților, profesorilor, instituției de învățămănt și administrației publice pentru a nu fi nevoiți copii să intre în program cu două schimburi. Totodată a fost începută modificarea proiectului de reabilitare, reamenajare pentru o unitate de învățămănt de masă, deoarece în clădire a funcționat cu ani în urmă o școală specială unde dimensiuniile și amenajarea săliilor de clasă erau diferite, neconforme pentru școlarizarea elevilor. În martie 2021, după discuțiile cu reprezentanți ai administrației locale s-a realizat în scris oferta Eparhiei de a preda în mod gratuit spre folosință clădirea reabilitată și complet mobilată de către Biserică, fără nici un aport din partea Primăriei, lucru acceptat de către Consiliul Local pe baza căruia a fost semnat contractul de comodat unde este stipulat, conform ofertei că în acestă clădire vor funcționa clasele cu predare în limba maghiară, evitându-se învățămăntul în două schimburi”, explică episcopul Csűry István cum s-a ajuns la situația de acum. Decizia a fost sprijinită, susținută și de către ISJ Bihor care la data de 31.03.2021 informa asociația de părinți de la Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu că: “începând din anul școlar următor clasele pregătitoare-VIII cu predare în limba maghiară vor funcționa pe str. Cuza Vodă”. Din cauza unor probleme technice, în septembrie 2021 toate clasele cu predare în limba maghiară au început noul an școlar în clădirea Fundației Încrederea, iar Eparhia la începutul lunii februarie 2022 a finalizat reabilitarea și mobilarea clădirii și a semnat contractul de comodat cu Primăria Oradea conform înțelegerilor anterioare.

Control de la Minister

În acest an, Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu a depus documentațiile pentru autorizarea clădirii de către ARACIP. Organismul de acreditare a dat o decizie prin care sediul secundar clădirea care face obiectul scandalului de pe str. Cuza Voda respectă toate standardele necesare pentru funcționare prevăzute de lege. “Orice hotărâre a ARACIP-ului intră în vigoare doar după aprobarea acestuia prin ordin de ministru al educației și publicarea în Monitorul Oficial al României. Din motive care nu ne sunt cunoscute circa patru sute de asemenea hotărâri care se referă la școli din toată țara nu au apărut în monitor nici până în ziua de azi. În urma unor sesizări de la persoane care nu au putut fi identificate ca părinți, profesori ai școlii a existat la finalul lunii august 2022 un control de la Ministerul Educației, acuza fiind de segregare școlară. Deși inițial toți cei implicați au susținut inexistența segregării școlare cu atât mai mult cu cât Ordinul Ministrului Educației nr. 6134/2016 la articolul 4(2) prevede că nu se consider segregare organizarea de structuri cu predare în limbile minoritățiilor naționale sau bilingv. Din păcate interpretarea eronată și un punct de vedere majoritar al ISJ Bihor a avut ca și efect emiterea unei adrese către instituția scolară prin care se prezenta existența unui risc de segregare”, explică directorul adjunct Rácz Beáta după ce, la debut de an școlar, Ministerul Educației a anunțat că nu va permite ca elevii români și cei maghiari să studieze în corpuri diferite de clădiri, motivând că e segregare și ca atare e interzis de lege. De-altfel, pe 30 august, Inspectoratul Școlar a trimis o adresă în care etichetează demersul de a învăța în corpuri separate „ca fiind un demers ce creează segregare școlară”. La rândul său CNCD consideră că e indicat ca toți elevii unei școli să învețe într-o singură clădire dar spune că „alocarea claselor în funcție de limba de predare în clădiri diferite nu ar trebui să ridice aspecte de segregare”. Nu e segregare situația în care copiii învață în situația prevăzută de Ordinul 6134/2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ, care prevede și o excepție la articolul 4, alineatul 2, și anume că „nu constituie segregare școlară pe criteriu etnic situația în care se constituie grupe/clase/unități de învățământ preuniversitar formate preponderent sau doar cu ante-preșcolari, preșcolari sau elevi aparținând unui grup etnic, în scopul predării în limba maternă a acelui grup etnic sau în sistem bilingv”.Conducerea școlii s-a repliat rapid și a anunțat că elevii claselor a IV-a și a VI-a vor urma cursuri după-amiază, ceea ce a stârnit revolta părinților. Pentru ca incertitudinea să fie complete, patru membrii ai Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării au considerat că mutarea elevilor maghiari într-o clădire nu e segregare, trei au spus că e segregare.