De unde își iau divele din România pungi de firmă. Prețul unui astfel de obiect este piperat

Există anumite domnișoare din spațiul public dâmbovițean și nu numai care simt nevoia să afișeze opulență. Numai că potrivit unui consilier în ale modei, Neculai Stanciu, opulența nu este decât punga de firmă, căci de fapt înăuntru nu s-ar afla obiectul mărcii respective. Ba chiar nici măcar punga nu ar aparține domnișoarei.

Bussines-ul cu pungile de firmă se pare că este unul înfloritor. Cel puțin așa suține unul dintre cei apropiați de partea mondenă din București. Acesta spune că există la Milano un personaj care se ocupă exclusiv cu vânzarea și pozarea unor astfel de obiecte.

”În Milano există un domn care are pungi goale, pe stradă, și te costă 150 de euro să faci poză cu pungile. Mi se pare cel mai mișto bussines. Nu vrei să știi câte românce, moldovence, rusoiace, femeie din Lituania fac poze cu aceste pungi”, a spus Neculai Stanciu.

Intrigat de această situație, criticul de modă a spus că sunt femei care trăiesc în condiții precare, dar fac poze cu astfel de obiecte. ”Sunt femei din Brăila care stau în case de chirpici.

Cum ajung la Milano e altă poveste, dar dacă tot ai ajuns acolo, bucură-te de vacanță. Nu sta să te pozezi cu pungi de firmă. Trăim o vreme când autenticitatea nu mai există. Pentru că nu mai avem repere, ne-au dispărut reperele”, a mai spus acesta.

Nici în ceea ce o privește pe ”regina tiktokului”, acesta nu a avut cuvinte de laudă. Și-a exprimat indignarea pentru faptul că aceasta nu are studii, dar inspiră o generație.

Pentru că multe fete vor să fie ca ea, dar nimeni nu știe cu adevărat cum a ajuns să aibă atâția bani. Mai ales că zvonurile legate de veniturile ei sunt din ce în ce mai colorate și mai multe.