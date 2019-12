„Câştigă România!”. „Gala Telerevelioanelor” vă oferă momente umoristice care vor stârni hohote de râs, iar alături de Paul Surugiu şi deja celebrul „Fuegovelion” păşim în arena strălucitoare a Circului. Aşa cum cere tradiţia, dimineaţa ne prinde cu muzică de petrecere alături de melodiile nemuritoare ale lui Gică Petrescu.

Startul Revelionului se dă de la ora 20:00 cu o super ediţie „CÂŞTIGĂ ROMÂNIA!”. Virgil Ianţu îşi întâmpină telespectatorii cu un moment inedit, dar cu siguranţă va fi o plăcere să descoperiţi ce a pregătit alături de invitaţii săi surpriză.

La GALA TELEREVELIOANELOR, de ora 21:00, Corina Dănilă şi Dragoş Huluba vin să vă amintească de actorii legendari ai comediei româneşti. Vom revedea nume de legendă: Amza Pellea, Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Puiu Călinescu, Horaţiu Mălăele, Carmen Stănescu şi Jean Constantin în momente din Arhiva de Aur a TVR, dar şi pe actorii Marius Rizea, Mirela Zeţa, Silviu Debu în delicioase scenete umoristice actuale.

De la ora 22:30, Paul Surugiu-Fuego și echipa sa vă invită la FUEGOVELION. Timp de aproape patru ore, vom petrece cu Fuego și invitații săi în arena Circului. Momente spectaculoase de acrobație, muzică de toate genurile, umor şi o întrecere de zile mari între două echipe formate din cei mai mari artiști le veți putea admira doar în noaptea dintre ani. Competiția, care va fi arbitrată de Fuego, se va da între echipa PERFECŢILOR și cea a MAI MULT CA PERFECŢILOR, toți luptând pentru supremația ANULUI NOU motiv pentru care vor arunca în arenă ce au mai bun. Șefii celor două echipe şi responsabili cu bancurile vor fi Jean Paler și Mirela Pană.

Vom trece anul pe acordurile IMNULUI REVELIONULUI, lansat de Fuego, într-un moment unic, în mijlocul arenei circului, înconjuraţi de peste 200 de oameni. Inegalabila Sanda Ladoși va face un număr de colecție la înălțime, la peste 10 metri, sprijinită de o liră, iar printre vedetele invitate se mai numără Anna Lesko, Mirabela Dauer, Gabriel Dorobanțu, Constantin Enceanu, Cătălin Crișan, Nicoleta Voica şi Petre Geambașu band, alături de minunate lui soliste, Doina Spătaru, Simona Florescu și Elena Niciu.

Laura Lavric, Margareta Clipa, Mioara Velicu încing atmosfera la propriu și ne poartă în lumea muzicii populare, iar membrii trupei AZUR vă reamintesc de celebra lor Mona. Marina Florea, Maria Dragomiroiu și Alesis vin cu distracția și cu minunatele lor cântece.

În premieră şi în exclusivitate la TVR 2, în noaptea dintre ani, îl veți putea cunoaşte pe Paul Surugiu-Fuego ca actor, o ipostază de colecție, întruchipând mai multe personaje într-unul singur, dar și cu poante și momente umoristice, realizate alături de minunații actori de comedie Nae Alexandru și Doina Ghițescu.

Nu vor lipsi nici cântecele iubite și fredonate ale lui Fuego, precum și duete ale acestuia cu invitații săi, dar și premiere! Spre dimineața, în stilul caracteristic, după multele clipe de senzație, vom juca celebra perinița reinterpretată.

„Sunt sigur că va fi un succes! Nu doar pentru că am pus suflet toți, ci pentru că e un program decent, curat, care le are pe toate, ca odinioară, care nu epatează și nu iese în evidență prin nimic altceva decât prin culoare și bucurie, prin veselie și diversitate. Avem câteva momente de circ unice, imagini de colecție, avem șlagărele iubite de voi, artiști superbi, îndrăgiți, diverși, care vor face ca seara să treacă de minune și împreună să pășim într-un an mai bun, mai prosper, cu noi vise și cu împliniri! Sper că ne veți sta aproape și veți admira un Revelion așa cum era cândva, divers, cu bancuri și umor, cu dans, muzică și periniță spre dimineață!”, a spus Paul Surugiu-Fuego.

Ora 5.00 ne prinde alături de melodiile nemuritoare ale lui Gică Petrescu, din ARHIVA TVR. Sub titlul „IA, MAI TOARNĂ UN PAHAREL!” vom asculta cele mai frumoase cântece de petrecere ale artistului care şi-a bucurat publicul zeci de ani.

