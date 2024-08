Sport De la o tabără de refugiați, la un star al fotbalului mondial. Jucătorul minune al lui Bayern Munchen







Alphonso Davies este unul dintre cei mai dinamici și talentați jucători din lume, fiind cunoscut pentru viteza sa remarcabilă și versatilitatea din teren. Davies este un element cheie al echipei Bayern în câștigarea cupei Bundesliga.

Alphonso Davies este imaginea fotbalului canadian și are deja în palmares cinci titluri în Bundesliga. Precum și o parte din istoria triplului. Lucrul incredibil este că, la 23 de ani, basmul starului lui Bayern abia a depășit primul capitol.

De la o tabără de refugiați, la un star al fotbalului

Povestea a început în Buduburam, o tabără de refugiați din Ghana, unde Davies s-a născut după ce părinții săi au fugit de războiul civil din Liberia. Viața era plină de dificultăți. Căutarea apei potabile, a hranei, pur și simplu menținerea în viață era dificilă. Atfel, fiecare oră care trecea era un triumf al supraviețuirii. Trebuia să existe o cale mai bună.

„Era greu să trăiești pentru că singura modalitate de a supraviețui uneori este să porți arme", își amintește tatăl lui Alphonso, Debeah. „Nu aveam niciun interes să tragem cu arme. Așa că am decis să fugim de acolo".

„Când părinții mei au venit în Canada, mi-au spus câteva povești despre perioada petrecută în Ghana", a spus Alphonso. „Este trist. A fost o perioadă grea și a fost greu. Crescând și ascultând aceste povești, vreau doar să fac o viață mai bună pentru familia mea.

„Este o poveste care face parte din mine și, uitându-mă în urmă, nu pot să cred că am reușit să scăpăm, ceea ce a fost uimitor. Îmi amintesc cât de greu au muncit părinții pentru a-și elibera familia. De fiecare dată când pășesc pe teren, este pentru ei ".

Davies a început deja să facă ceva pentru familie chiar înainte de a deveni un superstar al fotbalului. În vârstă de doar cinci ani, când familia sa a traversat Atlanticul, stabilindu-se în cele din urmă în Edmonton, Alberta, Alphonso a ajutat la creșterea celor doi frați mai mici, în timp ce Debeah și matriarhul familiei, Victoria, lucrau multe ore pentru a face față cheltuielilor.

A mers și la școală, unde talentul său cu mingea la picioare a atras atenția pentru prima dată.

Primul contact cu o echipă de fotbal

„Micul nostru Alphonso", a spus Melissa Guzzo, profesoara de clasa a VI-a a lui Davies și antrenoare de sport la școala catolică Mother Theresa. „Este doar unul dintre acei copii care avea un zâmbet permanent pe față, dansând mereu pe holuri. Era un talent înnăscut. Orice atingea atletism, baschet, orice sport, era un copil extraordinar”.

Simțind ceva în aerul din Edmonton, Guzzo a luat legătura cu Tim Adams, fondatorul Free Footie. Aceasta era o ligă de fotbal gratuită după orele de școală pentru copiii din cartierele sărace care nu își permit să plătească taxele de înscriere și echipamentul sau să asigure transportul la meciuri. Adams și-a dat repede seama că Davies era ieșit din comun.

„L-am văzut făcând prima atingere și am știut imediat. Puștiul ăsta are un dar pentru joc", își amintește el după ce a asistat la doar câteva minute din magia lui Davies la un turneu Free Footie de sfârșit de an. Instinctiv, Adams l-a sunat și pe antrenorul local de fotbal Marco Bossio pentru a verifica turneul. Șeful St. Nicholas Soccer Academy nu a fost dezamăgit.

„Acest băiat avea ceva special", a spus Bossio. „Avea picioare rapide ca fulgerul și viteză cu mingea. Am știut că era ceva special la acea vârstă. L-am întrebat ce planuri are și mi-a spus că va juca pentru noi în sezonul următor. Am fost încântați. Avem o mulțime de copii din diferite comunități, așa că s-a integrat imediat."

În timp ce abilitățile sale fotbalistice vorbeau de la sine, engleza bâlbâită a lui Davies în primele zile în Canada a însemnat că nu a făcut-o.

Alphonso Davies a devenit tot mai cunoscut

„Vorbea engleza, dar era ca o engleză stricată", a declarat Chernoh Fahnbulleh, colegul de școală al lui Davies, care a emigrat în Canada din Liberia în 2008. „Eram cu toții în aceeași clasă de teatru, așa că, pentru chestia cu teatrul, ne adunăm toți într-un grup și jucăm ceva sau citim o carte împreună.

„Antrenorul său îl ajuta și el foarte mult. Mergeau mereu într-o mulțime de locuri, iar antrenorul îi făcea cunoștință cu alți oameni... Oricum, toată lumea din comunitatea fotbalistică îl cunoștea deja pe Alphonso."

Asta pentru că picioarele lui sclipitoare făcuseră deja să vorbească pentru el. Odată cu laudele la adresa talentului său, a apărut germenul unei idei care a înflorit: să trăiască din fotbal.

„Ca să fiu sincer, încercam să joc doar pentru distracție, pentru a mă menține activ și a mă feri de probleme", a spus Davies. „Nu credeam că sunt cu adevărat bun - jucam doar pentru că îmi plăcea să joc cu prietenii mei.

„Apoi, odată ce am început să joc fotbal organizat, părinții, antrenorii și alți coechipieri îmi spuneau să continui și că aș putea deveni cineva, așa că am început să cred în asta. Asta m-a făcut să îmi doresc să devin profesionist. Atunci am început să mă antrenez din greu pentru a deveni un profesionist."

Tânărul a intrat în istorie

Disponibilitatea lui Davies de a merge mai departe. O calitate pe care o atribuie experienței părinților săi în Monrovia, devastată de război. Asta l-a făcut să depășească St. Nicholas și mai târziu Edmonton Strikers.

Până la vârsta de 14 ani, el a fost înscris în programul de rezidență al echipei Vancouver Whitecaps. Progresul său a fost rapid și, după ce a devenit cel mai tânăr jucător care a jucat în United Soccer League, a intrat în istorie ca primul jucător născut în anii 2000 care a jucat în Major League Soccer. Avea doar 15 ani, opt luni și 15 zile.

Înainte de a accepta să se alăture lui Bayern. Davies a vorbit la un Congres FIFA în numele Americii de Nord pentru a găzdui Cupa Mondială FIFA 2026. El a explicat modul în care Canada i-a primit pe el și pe familia sa atunci când au căutat refugiu din cauza războiului civil sângeros din Liberia.

A fost o călătorie care l-a dus de la o tabără de refugiați din Ghana, la o carieră în fotbalul profesionist. Impactul cuvintelor sale a fost incontestabil.