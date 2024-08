Istoria secreta Rona Hartner și Emil Constantinescu. O idilă de dosare inventate







Anii 90 au fost anii dosarelor. Răposatul Vadim Tudor excela în asta. Se cumpărau dosare. Se vindeau dosare. Se croiau dosare.

Astfel de făcături puteau declanșa un scandaluri care făceau deliciul poporului. Presupusul amatlâc dintre președitele Emil Constantinescu, poreclit Țapul în gazetele lui Vadim, și actrița Rona Hartner, a fost unul dintre acestea.

Dosare-bombă abjecte. Inventate de Vadim

În 1996, tabloidele clipei au fost inundate de fotografii din care puteai ușor să deduci că dansul dintre Constantinescu și Rona Hartner surprins pe peliculă spunea mai multe. Picioarele dezgolite ale regretatei artiste spuneau multe.

Și gata scandalul. Scandal care a împins în uitare o altă bârfă a momentului: o presupusă legătură intimă dintre același președinte și o frumoasă doctoriță care se ocupa îndeaproape de sănătatea președintelui. Dosare, dosare...

Un jurnal fabricat

După tabloide, a venit vremea televiziuilor să malaxeze știrea cu Rona și Emil. Marius Tucă i-a invitat în emisiunea sa pe Rona Hartner și Corneliu Vadim Tudor. Iureș mare. Politicianul susținea că are în posesie jurnalul intim al actriței, în care era descrisă presupusa aventură cu președintele Constantinescu.

Evident, s-a ajuns și la poze. Vadim a arătat publicului o imagine cu Rona și șeful statului, dansând. Destul de sexy. Vreme de dosare.

Cântăreața a declarat atunci că ea și Emil Constantinescu au dansat la un eveniment organizat de Universtarea al cărei rector era fostul președinte al României. Dar -a putut acoperi strigătele Tribunului.

Ani mai târziu, Rona Hartner a mai spus că întreg scandalul a fost organizat de o apropiată. Conform acesteia, prietena ei a reușit să îl convingă pe Corneliu Vadim Tudor că ceea ce era scris într-un caiet era jurnalul autentic al Ronei. Cică Tribunul ar fi dat 60.000 de dolari bani gheață pe făcătură. Dosare goale...

Război cu dosare fabricate. Care e adevărul

„L-am văzut o singură dată în viață (n.r. pe președintele Emil Constantinescu) în noiembrie 1996, în 1997 m-am mutat la Paris, el și-a văzut de treaba lui cu politica. N-am avut nicio treabă, nu l-am mai văzut, lumea avea nevoie de un scandal și a fost cel mai mare scandal care a lansat cursa scandalurilor, dar mie mi-a făcut un mare deserviciu. Nu dansul a fost vinovat, ci prietena mea, care a utilizat acel dans ca să mă compromită”, a mai spus Rona Hartner în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Cântăreața a dezvăluit că a fost chemată să cânte la o întrunire a Conventiei Democrate, în fața a 15.000 de oameni. Și acolo l-a dansat pe președinte. „Mi s-a zis: Invită-l pe președinte la dans. Eu aveam un blues, „You are my looser”. Nu știam cum s-o mai dau. Am început să mă dau cu cracii în sus, să fac show, să nu audă textul. Am făcut o diversiune. Toți jurnaliștii au venit în jurul nostru.

Și… s-a terminat piesa, aplauze, poze, nu știu ce. Asta a fost în noiembrie 1996. Tot în noiembrie 1996 am dat castingul pentru Gadjo Dilo. Ce crezi că s-a întâmplat în România? Cea mai bună prietenă a mea a inventat acel jurnal să mă facă să mă întorc în România. I l-a vândut lui Vadim cu 60.000 de dolari', a mai dezvăluit Rona Hartner. Dosarele erau la putere...