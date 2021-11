De Sfântul Andrei, se deschide circulația pe Lotul 2 din autostrada Sebeș-Turda: Compania grecească AKTOR finalizează ultimele lucrări

După mai multe poziții publice în care s-a pus sub semnul întrebării lucrările de la Lotul 2 din Autostrada Sebeș – Turda, Ministerul Transporturilor a anunțat că va deschide circulația pe acest tronson pe data de 30 noiembrie, potrivit Planului de Management de Trafic aprobat de către CNAIR și IGPR.

Lotul 2 din Autostrada Sebeș – Turda se deschide circulației

Astfel, marți, șoferii români pot să circule pe Lotul 2 al A10, însă traficul va rămâne restricționat pe o bandă pe sens, pe o distanță de 1,5 km, până în perioada aprilie-mai 2022.

În weekendul 30-31 octombrie, forțele responsabile au turnat ultimele 950 tone de mixturi asfaltice aferente corpului principal al căii rutiere. Excepție au făcut 900 de metri din Calea 1 de la Oiejdea. Mai multe probleme au survenit în zonă din cauza unor alunecări de teren.

„În zona Dealului Oiejdea, unde au apărut alunecări de teren, una dintre căi nu este încă finalizată. Ca atare, pe acest sector -de 1,5 km se va circula în ambele sensuri, dar pe o singură cale, în regim de Drum Național. Situația a impus limitarea vitezei la 60 km/h în zona respectivă, dar și limitarea la 100 de km/h pe restul lotului 2”, a mai comunicat Ministerul Transporturilor.

AKTOR finalizează ultimele lucrări la nivelul tronsonului

„Am fost să verific ce se întâmplă pe Lotul 2 Sebeş – Turda. Azi de dimineaţă i-am chemat la Minister pe cei care se ocupă direct de proiect şi beneficiarii: CNAIR. Şi având în vedere că mai sunt câteva lucruri minore care pot fi terminate până mâine, odată cu finalizarea acestor lucrări, mâine după-masă se va da drumul la Lotul 2 Sebeş – Turda, cu restricţiile pe care le-am anunţat inclusiv de vineri şi anume acel kilometru unde va fi circulaţia pe o singură bandă.

Vreau ca aceste lucruri să se desfăşoare normal. (…) Am fost, am făcut verificări, am luat toate măsurile de siguranţă şi am discutat cu colegii din Minister. Imediat cum sunt finalizate ultimele şi pot fi făcute până mâine, acest tronson va fi dat în circulaţie astfel încât de la Sebeş la Cluj să se poată circula în regim de autostradă, cu acele restricţii”, a declarat Sorin Grindeanu, potrivit informațiilor comunicate pe pagina de Facebook a Ministerului.

Contractul pentru Lotul 2 al A10 a fost semnat în luna noiembrie a anului 2014, cu Asocierea AKTOR S.A.- S.C. Euroconstruct Trading SRL, iar la momentul semnării acestuia, valoarea sa s-a ridicat la suma de circa 550 de milioane de lei, fără TVA.

Compania grecească AKTOR a fost responsabilă și de elaborarea Proiectului Tehnic, în baza căruia urma să se construiască acest sector de autostradă.