Politica De la Vadu Crișului, la Cotroceni. Ilie Bolojan, văzut de consăteni







Miercuri, 12 februarie, ziua în care bihoreanul Ilie Bolojan a preluat interimatul Preşedinţiei României, a coincis cu o zi de târg în comuna sa natală, Vadu Crişului.

Ilie Bolojan, o persoană serioasă încă din anii de şcoală

Conform reportajului făcut de eBihoreanu, oamenii îl caracterizează ca fiind o persoană serioasă încă din anii de şcoală, ambiţioasă, consecventă şi harnică, ajutându-şi mama ori de câte ori are ocazia, fie că este vorba de săpat, cosit sau curăţarea şanţului din faţa casei.

„Nu-i cu nasul pe sus şi sigur va face treabă, cum a făcut şi la Oradea", spun localnicii, care sunt revoltaţi de „minciunile şi răutăţile" care se spun pe seama lui Ilie Bolojan.

Piața din Vadu Crișului, prețuri mici și politică

Mere, haine la prețuri accesibile, multe dintre ele second-hand, cartofi, unelte pentru grădinărit, lapte, încălțăminte, toate la prețuri mici, brânză, pături... Acestea a fost „decorul" și „recuzita" pieței din Vadu Crișului, care, ca în fiecare miercuri, s-a desfășurat de-a lungul malului Crișului Repede, la doar câțiva pași de Primăria comunei.

Câteva zeci de persoane, venite din satele din jur, încercau să-și vândă produsele modeste, în timp ce altele căutau să negocieze prețuri cât mai avantajoase. Pe ici, pe colo, unii discutau despre politică, plângându-se de costul ridicat al vieții, de pensiile insuficiente și, mai ales, de haosul din țară, care este sursa tuturor problemelor.

Cu toate acestea, o țară în care tocmai a ajuns un consătean de-al lor, lucru de care se simt mândri, căci tot ce a realizat acesta a fost rezultatul muncii și ambiției sale.

Ilie Bolojan, un gospodar harnic și corect

Un fost mecanic auto din Birtin, Ioan Pătălău a povestit reporterilor că îl cunoaşte pe Ilie Bolojan de peste 30 de ani, şi i-a cunoscut şi tatăl, tot Ilie, fost mecanic de locomotivă. Îl descrie pe noul președinte interimar ca fiind „un om de caracter, un om serios", la care apreciază că îşi vizitează mama de câte ori poate, faptul că nu se sfieşte să pună mâna pe unelte şi să trebăluiască în curte, în grădină şi în faţa casei, ca să cureţe şanţul. De asemenea, îi place că nu este „cu nasul pe sus", chiar dacă a ocupat funcţii tot mai mari, şi a dovedit mereu că „are cei 7 ani de acasă".

Bărbatul afirmă că are o „foarte mare" încredere în consăteanul său, descriindu-l ca fiind „un om de caracter, pe care te poți baza oricând, un gospodar muncitor și corect".

„Acest om are valori solide, iar cine are valori sănătoase are și principii sănătoase. Pentru el, cei 7 ani de-acasă au fost întotdeauna importanți; respecta pe toată lumea, interacționa cu oamenii, era sociabil și nu se lăuda. Acesta este Ilie Bolojan, și m-aș bucura să existe mai mulți ca el. Când discuți cu el, ai multe de învățat, ceea ce, din păcate, devine din ce în ce mai rar", a declarat vecinul președintelui interimar din Birtin.

Localnicii din Valul Crișului, revoltați despre „invențiile” legate de Bolojan

La fel ca mulți alții, el este uimit și revoltat de „invențiile" legate de Bolojan. Totuși, a adăugat bărbatul, în țara noastră „se prinde ce-i rău, iar lucrurile valoroase le pierdem printre degete: respectul, ascultarea, bunul simţ, cei 7 ani de-acasă şi, mai ales, frica de Dumnezeu".

Un alt locuitor din Birtin, Fabian Anton, a avut ocazia să cunoască familia Bolojan și a fost coleg de muncă la CFR cu venerabilul Ilie Bolojan. El se simte împlinit că, deși consăteanul său a avansat treptat în carieră, a rămas mereu "un om respectabil" și nu i-a disprețuit niciodată pe cei din comunitatea sa. Dimpotrivă, a căutat mereu să ofere ajutor, "cel puțin printr-o explicație" sau un sfat, atunci când nu a putut să contribuie în alt mod.

Vasile Trip, un pensionar care își suplimentează veniturile vânzând haine la târgurile din zonă, este un susținător declarat al PNL. Deși nu este membru al partidului, a ales să își personalizeze numărul de înmatriculare al mașinii cu acronimul acestuia. Trip îl consideră pe politicianul originar din Birtin un susținător de nădejde.

Fostul primar: Va face treabă şi la Bucureşti, căci e tenace

El afirmă fără ezitare că „a dezvoltat județul Bihor și, în special, Oradea într-un mod în care nu se mai întâlnește în România. Dacă ar fi fost prim-ministru, ar fi transformat România așa cum a transformat județul Bihor, atingând cele mai înalte standarde de dezvoltare cu ajutorul fondurilor europene", a declarat pensionarul.

Teodor Lup, fost primar țărănist al comunei Vadu Crișului între 1992 și 1996, își amintește de Bolojan din perioada în care acesta era un tânăr consilier local în Aleșd, remarcându-se prin meticulozitatea sa în pregătire și prin faptul că se documenta temeinic cu privire la legislație pentru a susține diverse inițiative în Consiliu.

Îl descrie pe Ilie Bolojan ca fiind un „băiat bun, cinstit, corect” şi este convins că „va face treabă” şi la Bucureşti, căci e tenace. „E un om care îşi ţine cuvântul şi, când îşi propune ceva, şi realizează, şi aşa va fi şi la Bucureşti. Care nu se va antrena în stilul său, n-are şansă... Trebuie să se alinieze stilului serios şi hotărât pe care îl are el”, a spus fostul primar.