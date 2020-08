Clemmie Hambro a zburat de două ori spre deja celebra insulă, dar spune că nu a fost nici victimă și nici martoră a vreunor abuzuri din partea magnatului finanțelor. Potrivit Daily Mail, ea a fost absolut oripilată de dezvăluirile despre faptele lui Epstein și și-a declarat compasiunea pentru victimele acestora.

Clemmie Hambro a fost cea mai tânără dintre domnișoarele de onoare de la nunta Prințesei Diana cu Prințul Charles, din iulie 1981.

Listele de pasageri consultate de publicația britanică arată că Hambro a fost prezentă în avionul lui Epstein după ce l-a vizitat pe acesta atât la proprietatea sa din New Mexico, cât și pe insula Little St James, numită acum de presă „Paedo island” (insula pedofililor).

Această bucată de pământ a lui Epstein se află între insulele St Thomas și St John, două dintre cele mai mari insule din Caraibe, Insulele Virgine, aparținând SUA. Insula cu o suprafață de 78 de acri a fost cumpărată de Jeffrey Epstein în 1998 cu aproape 8 milioane de dolari.

Potrivit Daily Mail, Clemmie Hambro a zburat prima dată de la ranch-ul „New Zorro” din Santa Fe, New Mexico, spre aeroportul Teterboro din New York, alături de Epstein și alte două femei, în 1999. Dar, spune femeia, a fost o călătorie de afaceri, ea fiind angajată pentru a-l consilia pe magnat cu privire la operele de artă pe care dorea să le achiziționeze pentru a-și decora casa din New Mexico.

Cea de-a doua călătorie a avut loc pe 21 martie, același an, iar Clemmie Hambro a zburat de pe aeroportul din St Thomas, din vecini de „Insula pedofililor”, spre aeroportul new-yorkez Teterboro. Și la această cursă a fost prezent Jeffery Epstein, precum și Ghislaine Maxwell, presupusa codoașă a magnatului.

Fosta domnișoară de onoare a Prințesei Diana spune că a mers acolo în urma unei invitații personale din partea lui Epstein, dar că ea nu cunoștea pe nimeni de acolo, așa că nu s-a distrat deloc.

Clemmie Hambro, în prezent căsătorită și mamă a patru copii, era în acel timp – avea 23 de ani – angajată a casei de licitații Christie’s din New York. Datele sale de contact apar în așa-numita „Little Black Book”, lista de contacte a finanțistului acuzat de pedofilie.

„În cursul celor două voiaje, nu am fost abuzată și nici nu am fost martora vreunui abuz sau al vreunui altfel de comportament nepotrivit față de minori sau față de alte persoane. Am fost complet oripilată la apariția dezvăluirilor despre conduita lui [Jeffrey Epstein]. Am fost, cu siguranță, foarte norocoasă și sunt alături de victime, și sper ca justiția să le facă dreptate”, a spus Hambro.

„Am fost tânără și naivă, și nu puteam să-mi imaginez ce s-ar putea întâmpla”, a adăugat femeia.