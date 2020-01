Ne indignăm patriotic de afirmațiile stupide ale primarului de Târgu-Mureș. O prostie calificată drept nazism, dar eu cred că este rodul unei educații precare și copilării nefericite. Numai că ne face mult rău!

Dar nu vedem ce se întâmplă în locuri mult mai selecte, într-o zonă în care se insinuează ideea că românii sunt un popor anti-occidental. Este drept că nu ne ajută nici prostiile debitate de Dorin Florea, dar spic cu spic se face snopul, nu-i așa?

În data de 18.12. 2019 a fost adoptată o rezoluție în Parlamentul European care condamnă zonele libere de LGBT în Polonia. Corect, e dreptul lor, că doar d-aia iau 8.000 de euro pe lună. Ca să fie indignați din când în când.

Numai că, așa cum semnalează Tribuna Românească din SUA în paragraful „O” din rezoluție scrie despre cei 3.5 milioane de români care am votat pentru menținerea familiei tradiționale în octombrie 2018: „discriminarea și violența împotriva persoanelor LGBT a luat forme multiple, exemple recente fiind comentarii homofobe în campania pentru referendumul de restrângere a definiției familiei în România” („discrimination and violence against LGBT people has taken multiple forms, with recent examples including homophobic statements in the campaign for a referendum on narrowing down the definition of family in Romania …”).

Unde ați văzut așa ceva în România, dragi europarlamentari români care ați votat rezoluția, fără să scoateți în cuvânt în apărarea noastră, sau măcar a voastră, că doar ați votat și voi la referendum, nu-i așa?

Mă refer la Traian Băsescu, Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Cristi Bușoi, Siegfried Mureșan, Vlad Nistor, Vlad Botoș, Dacian Cioloș, Cristian Ghinea, Dragoș Pîslaru, Nicolae Ștefănuță, Ramona Strugariu, Daniel Tudorache, Borzan, Dan Nica și Mihai Tudose, care au votat DA.

Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Marinescu, Dan Motreanu și Tudor Ciuhodaru au votat împotrivă.

Ulterior și-au modificat voturile și Vasile Blaga, Rareș Bogdan, Cristi Bușoi și Vlad Nistor.

Dacă de la USR-iști nu mă așteptam la mai mult, de la ceilalți, da!

Știu, nu erați atenți, sau așa a fost ordinul pe grupul politic…

