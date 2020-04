Vom scăpa sau nu vom scăpa de virus? Aceasta este întrebarea! Președintele Klaus Iohannis are cuvântul: „Sunt mai multe lucruri de care trebuie să ținem cont. Primul lucru este că ne spun tot mai mulți experți că nu vom scăpa de virus și va trebui să găsim un mod de a trăi cu această boală”.

Ce înseamnă mai exact acest lucru?

„Asta sper eu că înseamnă că vom avea bolnavi, cum am avut, în toți anii am avut bolnavi de gripă, dar viața a continuat. Sper să ajungem tot acolo – să avem, din păcate, câțiva bolnavi, dar restul societății să poată să își vadă de treabă. Dar nu știm dacă în acest an ajungem acolo. Și atunci este prematur să spunem că vom avea sau nu vom avea în septembrie, sau în octombrie, sau în decembrie alegeri”, a explicat președintele României.

Ce nu tolerează președintele

Mai mult: „Asta depinde de cum gestionăm noi epidemia și cum reacționează populația în continuare la acest virus. Important este, după părerea mea, să facem alegerile atunci când nu reprezintă un pericol pentru populație. Eu nu o să fiu de acord să facem alegeri atunci când epidemia încă există și sunt un număr semnificativ de bolnavi. Eu îmi doresc să reușim în această toamnă să avem și alegeri locale și la termen, spre sfârșitul lui noiembrie, la începutul lui decembrie, alegeri parlamentare. Dar, dacă nu se pot ține în siguranță, atunci vor trebui amânate. Nu voi tolera în niciun caz să avem alegeri sub semnul epidemiei”.

Klaus Iohannis a oferit și lămuriri legate de condițiile de deplasare după data de 15 mai. Vom mai avea sau nu vom mai avea nevoie de declarație pe proprie răspundere pentru a ne deplasa? „Săptămâna viitoare, când vom decide dacă vom prelungi Starea de Urgență, sau vom înlocui Starea de Urgență prin altă măsură administrativă, vom clarifica, fără îndoială, toate aceste chestiuni de detaliu. Nu vreau să intru astăzi în aceste detalii, însă am considerat că este bine ca românii să știe din capul locului că există un termen la care începem relaxarea”, a punctat fostul primar al Sibiului.

Liminița și tunelul

După o scurtă pauză, Iohannis a aprofundat subiectul: „Nu putem, pur și simplu nu putem să stăm la infinit blocați cu toată țara, şi datele epidemiologice de până acum ne arată, și de asta am și venit cu graficul, că evoluția la noi în țară până acum a fost una relativ bună, deci stăm mult mai bine ca și multe alte țări cu sisteme mult mai performante decât noi”.

Președintele României a concluzionat: „Este foarte clar că această lună și jumătate, și până la final două luni, apasă foarte mult, nu numai asupra economiei, apasă inclusiv asupra stării populației, și cred că a fost nevoie la momentul respectiv de, cum se spune, o luminiță de la capătul tunelului, să ştie oamenii că viaţa merge mai departe, că ne gândim la ei și că avem în vedere măsuri care vin, inclusiv pentru ei, ca să înceapă să se simtă iarăși într-o, cum au spus unii specialiști, într-o nouă normalitate, fiindcă normalitatea normală de dinainte nu o vom atinge decât după destul de mult timp”.

