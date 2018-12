De ce vrea PSD să-l schimbe pe Nicolae Ciucă de la șefia Armatei. Armata a fost implicată în lupta politică? Ipoteză de ultimă oră

Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, după ședința CSAT, decretul de prelungire a mandatului lui Nicolae Ciucă la conducerea Statului Major al Armatei, după ce a respins propunerea ministrului Apărării, Gabriel Leș, în persoana lui Dumitru Scarlat, reprezentantul militar al României la NATO și UE.





Vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților, liberalul Ovidiu Raețchi, susține că decizia președintelui este justă și că Armata nu trebuie să fie implicată în politică.

„Decizia președintelui Klaus Iohannis de a prelungi mandatul generalului Nicolae Ciucă la conducerea Statului Major al Apărării este firească. Traversăm o perioadă tensionată la nivel internațional si regional, iar schimbările in esalonul cel mai înalt de conducere a Armatei nu sunt indicate. În plus, apar din ce în ce mai multe speculații privind existența unor interese politice în programul de înzestrare a Armatei și o eventuală schimbare ar întări impresia unei imixtiuni politice nedorite”, susține deputatul.

Liberalul dă de înțeles că social-democrații vor să-l schimbe pe Ciucă deoarece a rezistat preisunii politice și atacurilor lui Liviu Dragnea pe tema rachetelor Patriot.

„Reamintesc faptul că președintele PSD, Liviu Dragnea, a lansat un atac public suprinzător la adresa generalului Nicolae Ciucă pe tema achiziționării sistemului de rachete Patriot, lucru care demonstrează că a existat o presiune politică asupra Șefului Statului Major al Apărării. Faptul că generalul Ciucă a rezistat în fața acesteia, apărând interesele Armatei, arată, încă o dată, că este un profesionist care și-a onorat reputația recunoscută: fost combatant în Irak și Afganistan în fruntea batalionului "Scorpionii Roșii” și fost șef al Statului Major al Forțelor Terestre.

Armata nu trebuie implicată sub nicio formă în lupta politică, mai ales când miza principală este obsesia pentru control, în toate domeniile, a unui politician cu grave probleme penale”, transmite deputatul.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la scurt timp după anunțul președintelui, că Iohannis nu are atribuţia de a prelungi mandatul şefului Statului Major al Apărării, ea precizând că decretul anunţat de şeful statului nu respectă condiţiile de legalitate şi creează premisele unui conflict juridic de natură constituţională.

„În privinţa CSAT de astăzi, potrivit prevederilor Legii 346 din 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, preşedintele nu are atribuţia de a prelungi mandatul şefului Statului Major al Apărării. Atât numirea, cât şi eventuala prelungire a mandatului se face numai la propunerea ministrului Apărării, cu avizul primului ministru, iar în şedinţa de astăzi nu a fost discutată posibilitatea acestei prelungiri. Aşadar, decretul anunţat de preşedinte considerăm că nu respectă condiţiile de legalitate şi creează premisele unui conflict juridic de natură constituţională", a spus Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.

