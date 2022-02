De ce unii oameni își pierd gustul și mirosul. Ce se întâmplă când te infectezi cu SARS-CoV-2

Ce se întâmplă în timpul infectării

Aproape toată lumea cunoaște pe cineva care a fost infectat cu Covid-19 și și-a pierdut simțul mirosului, lăsându-i incapabili să simtă gustul alimentelor. Apoi, pentru unii oameni, pierderea gustului nu este un simptom – așa că de ce unii oameni suferă de el, în timp ce alții nu?

Într-un nou studiu publicat în jurnalul Cell, cercetătorii din New York au investigat cauza exactă a pierderii mirosului persoanelor infectate cu Covid-19, unii pierzându-și definitiv mirosul, o afecțiune cunoscută sub numele de anosmie. „Pentru a obține o perspectivă asupra anosmiei induse de Covid-19, am explorat consecințele infecției cu SARS-CoV-2 la hamsteri și autopsiile umane ale epiteliului olfactiv (OE),” au explicat ei.

„Experimentele la hamsteri au relevat recrutarea tranzitorie a diferitelor celule imune la OE și reglarea rapidă a genelor antivirale în neuronii senzoriali olfactivi”. Ei au descoperit că, deși Covid-ul nu poate infecta celulele nervoase olfactive în mod direct, virusul poate afecta modul în care funcționează țesutul olfactiv. Datorită afluxului de celule imunitare, microglia și celule T eliberate pentru a contracara infecția și aceste celule eliberând proteine, ​​cunoscute sub numele de citokine, afectează capacitatea unor oameni de simți mirosuri.

Pierderea gustului

„Descoperirile noastre oferă prima explicație a pierderii mirosului în urma infectării cu Covid-19 și a modului în care aceasta poate sta la baza biologiei Covid-19”, a declarat Benjamin tenOever, Ph.D., profesor la Departamentul de Microbiologie de la NYU Langone Health și co-autor al lucrării, conform Uniland News.

„Lucrarea, pe lângă un alt studiu al grupului tenOever, sugerează cum virusul pandemic, care infectează mai puțin de 1% din celulele corpului uman, poate provoca leziuni atât de severe în atât de multe organe”. TenOever a explicat că simțul mirosului „se bazează pe interacțiuni genomice fragile între cromozomi, care are implicații importante”.

„Dacă expresia genei olfactive încetează de fiecare dată când sistemul imunitar răspunde în anumite moduri care perturbă contactele inter-cromozomiale, atunci simțul mirosului pierdut poate acționa ca un canar în mina de cărbune, oferind orice semnal timpuriu că virusul Covid-19 dăunează creierului, înainte ca alte simptome să apară și sugerând noi modalități de a-l trata”, a adăugat profesorul.