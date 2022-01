De ce și-a vândut Ion Țiriac afacerile? S-a aflat ce plânuiește miliardarul

Miliardarul a vândut Țiriac Leasing, respectiv Țiriac Operating Leasing. Cele două tranzacții importante i-au adus aproximativ jumătate de miliard de euro. Acesta a obținut lichidități uriașe într-o perioadă în care economia mondială este distrusă de virusul COVID-19. Decizia afaceristului a fost foarte bine gândită și a fost pusă în aplicare la momentul potrivit.

În vârstă de 82 de ani, Ion Țiriac este cunoscut pentru zecile de afaceri de succes, dar viața lui personală a fost grav afectată din cauza programului încărcat.

Toate proiectele lui Ion Țiriac au fost un real succes, generatoare de venituri uriașe, mai ales în ceea ce privește activele (bunuri/mijloace care generează venituri în timp – n.r.). Afacerile nu i-au permis miliardarului să se căsătorească, dar are 3 moștenitori legitimi pe care îi răsfață cu fiecare ocazie.

Ce pune la cale miliardarul?

Acesta a vrut să le asigure copiilor un trai decent și să nu simtă daunele provocate de pandemie. Va fi mult mai ușor să împartă averea, când va veni momentul deschiderii testamentului, o sumă de bani lichizi, decât funcții și procente în structurile de conducere ale multiplelor afaceri pe care le derulează miliardarul, scrie Fanatik.

Numele lui Ion Țiriac a apărut în faimosul scandal Panama Papers, cea mai mare scurgere de informații din istorie despre banii miliardarilor lumii. Conform Rise Project, Ion Țiriac și-a transferat lichiditățile, peste un miliard de euro, în contul unei fundații private, Puma Foundation. Miliardarul a analizat toate posibilitățile și a ales cea mai bună soluție pentru a nu pierde nici măcar un bănuț. Existența Puma Foundation este recunoscută atât de Ion Țiriac, cât și de avocatul acestuia Nicolai Mîndrilă (membru în Consiliul Director) .

”Puma Foundation este o fundație pentru clauză de moarte. Tot ce înseamnă patrimoniul lui Ion Țiriac se închide în Puma Foundation. Asta înseamnă că orice tranzacție se închide, în final, în Puma Foundation. Fondator unic al fundației este Ion Țiriac. Toți ceilalți care apărem acolo, eu, Rodica Tiriac (sora lui Ion Țiriac – n.r.), Klaus Mangold avem aceeași poziție, membri ai Consiliului Director, avem atribuții îndeobște după moartea acestuia. Dacă până atunci nu o dizolva.

Acolo se va împărți totul, în funcție de cum dispune în ultima scrisoare beneficiarul în viață (Ion Țiriac). Dispozițiile fundamentale, inclusiv dreptul de veto, le are Ion Țiriac. Nu este căsătorit. Dacă avea soție, poate atunci se putea pune problema altfel din punct de vedere al moștenirii. Fiind copii de la mai multe mame, iar el nefiind căsătorit cu niciuna din mamele acestor copii, s-a gândit să creeze această fundație cu clauză pentru moarte”, a explicat Nicolai Mândrilă, pentru Rise Project.

”În momentul în care, acum 40 de ani, sportul a luat mai multă amploare, bineînțeles că mi-a fost recomandat să fac holding-uri în Panama pentru că din punct de vedere fiscal sunt mult mai avantajoase decât în alte țări. Există sfătuitori care te ajută să îți faci un sistem fiscal cât mai benefic, legal. Nu am conturi în Panama, conturile mele sunt în Europa.

Am acolo o fundație care este de 30 de ani. Fundația nu poate să mi-o atace nimeni. În Panama nu-i treaba dumitale ce am eu acolo. Am un holding făcut cu zeci și zeci de ani în urmă (în contul căreia își depozitează bani lichizi – n.r.). Nu plătesc taxe cum nu aș plăti taxe nici în Anglia”, mărturisea omul de afaceri într-o emisiune.