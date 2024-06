International De ce se plâng turiștii în Hua Hin, Thailanda. Dubla taxare, marea problemă







Turiștii care au vizitat mai multe hoteluri din Hua Hin, Thailanda, atrag atenția asupra mai multor probleme. Chiar și la resorturile de lux se pare că taxarea dublă pare o modă. Unul dintre hotelurile unde a fost remarcat acest lucru este Hua Hin Marriott Resort & Spa. Resortul este de 5 stele, dar nu toată lumea pare să fie de acord.

”Îngrozitor amenajat la micul dejun, așteptați peste o oră în căldură pentru a obține o masa. Și chiar mai frustrant când puteți vedea mese libere. Căutând mereu să încaseze suplimentar, chiar am fost taxat cu 30 bhatt pentru a obține o cafea fierbinte. Trist pentru că suntem membri de elită de platină”, a explicat un turist.

Turiștii se plâng și de servicii

Hyatt Regency Hua Hin este un alt hotel de lux, dar și aici au fost constate probleme. ”Am stat de două ori la acest hotel acum câțiva ani și aveam așteptări mari să revin. Din păcate, lucrurile s-au schimbat în rău. La prima vedere camera a fost renovată, dar un miros urât de la canalizare ne-a deranjat foarte mult și în plus aerul condiționat era extrem de tare. Am găsit și gândaci în camera. După 2 nopți am decis să părăsim hotelul, cu 5 nopți înainte de planificare”, a povestit un turist.

Centara Grand Beach Resort & Villas Hua Hin este un alt hotel unde turiștii reclamă suprataxarea. ”În primul rând, când am ajuns, doamna s-a prefăcut că niciunul dintre cardurile mele de credit nu a fost acceptat. Acesta este un truc vechi folosit de hotelurile low grade pentru a obține plata în numerar.

”Cu cât stai mai mult, cu atât plătești mai mult”

Ne-au înregistrat oricum fără plată. Apoi, după ce am stat 3 zile, am întrebat recepția dacă mai putem sta încă 4 zile și ghici ce: prețul a crescut cu 32%. 84€ în primele 3 zile, 111€ pentru ultimele 4. În mod normal, într-o afacere prietenoasă cu turiștii, atunci când un client ocazional se transformă într-un client obișnuit, primește o ofertă specială, nu? Ei bine, nu la Centara Hua Hin. Cu cât stai mai mult, cu atât plătești mai mult. Așa că acum am decis să fiu un client care nu va mai fi niciodată” a explicat un alt turist.