International Care sunt cele mai bine cotate hoteluri din Madagascar. Ce spun turiștii despre resorturile de lux







Madagascar este o locație exotică unde există și hoteluri de 5 stele, dar care nu mulțumesc pe toată lumea. Cert este că în comparație cu alte destinații, aici cazările sunt ceva mai ieftine, cam 100 de euro pe noapte. Royal Beach Hotel & Spa este cel mai bine cotat hotel de acolo, dar evident nu poate multumi pe toată lumea.

”Un hotel așa-așa cu servicii foarte slabe pentru clienți. Nu știu de ce acest hotel se clasează ca unul de lux. Este murdar și prost întreținut. Mobilierul este învechit și nu este curat. Zona de baie este redusă, cu zona de toaletă separată de duș.

Hoteluri de lux, doar în poze

Micul dejun la hotel este bun, dar în rest, vă recomand cu căldură să stați în altă parte”, a apreciat un turist. Un alt resort este Le Grand Bleu. Doar că nici aici lucrurile nu par să fie în regulă. ”Am rezervat să stam pentru 7 nopți, dar am plecat după 2 nopți! Problema a fost că plaja pe care o au pe site-ul lor nu este plaja din apropierea hotelului.

Cealaltă problemă a fost că, deși aveau un meniu extins, nu au avut niciodată ceea ce le-am cerut. Ok, așa că am încercat să mă relaxez la piscină. Mi se oferă o listă de băuturi și am cerut un cocktail, dar nu aveau toate ingredientele! Deci, dacă nu putețit oferi un meniu atât de extins, atunci nu aveți unul! ”, a explicat o turistă.

All-inclusive și nu prea

Amarina Sea Club, din Madagascar, este următorul pe listă. Dar nici aici lucrurile nu sunt perfecte. ”Am plătit 11.800 € pentru o vacanță all-inclusive de 2 săptămâni. Dar am descoperit că de fapt nu exista all-inclusive. Apa îmbuteliată contra cost, 2 euro, dacă îți este sete!

Păcat că dacă te trezesti noaptea sau chiar după miezul noptii barul este închis și vei rămâne însetat până dimineața! Mâncare repetitivă tip bufet la cantina. Se vorbește despre bucătari italieni, dar realitatea este la o mie de mile distanță. Fructe necoapte și foarte adesea putrezite”, s-a plâns un turist.