Masca ar avea rolul de a împiedica transmiterea coronavirusului la alte persoane din apropiere, ne informează unii experți sanitari, deși alții îi contrazic, afirmând că eficiența acesteia este nulă.

Oricare ar fi adevărul și oricâte controverse ar exista în jurul COVID-19, nici unui medic nu i-a trecut până acum prin cap să afirme că virusul se poate transmite la distanță, prin intermediul ecranului de calculator.

Cu toate acestea, Joe Biden a purtat o mască sanitară în interviul pe care i l-a luat ziarista Brittany Schmidt de la canalul WBAY din Green Bay prin aplicația Zoom. Schmidt nu avea mască.

