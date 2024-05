Economie De ce nu revin românii în țară. Cea mai mare temere în diaspora







Românii plecați de ani buni în străinătate iau în considerare o întoarcere acasă, însă printre principalele lor temeri se numără prețurile mari la alimente și costurile ridicate de trai.

Un român ce vrea să se întoarcă din Spania înapoi România a întrebat pe rețelele sociale despre venitul necesar pentru a avea un trai decent în țară. Părerile au fost extrem de împărțite, iar unii au sugerat că prețurile sunt mult mai mari la noi decât în afară.

Prețurile mari din România, motiv de îngrijorare pentru românii care vor să se întoarcă acasă

„Trăiesc aici de opt ani și cred că a sosit momentul să mă întorc acasă. Au fost ani în care am muncit pe brânci împreună cu soția, copiii au crescut, iar în Spania se trăiește tot mai greu.

N-a fost niciodată un paradis aici, dar parcă de când sunt socialiștii la putere și pun șaua pe oameni e tot mai greu pentru spaniolul de rând.

Prețuri mari, taxe mari, inflație. Însă soția se teme că în România va fi și mai greu, deși de câte ori am venit acasă și am fost prin magazine am văzut că la noi e mai scump ca în Spania. De câți bani am avea oare nevoie pentru un trai decent în țară?”, a întrebat el.

Mulți români au transmis pe rețelele sociale că România este mult mai scumpă decât Spania sau Italia în ceea ce privește prețurile.

„Nimeni nu face nimic pentru cetățeni”

De altfel, unii au dat vina pe partidele de la putere, menționând că nimeni nu face nimic pentru cetățeni și astfel, nu ar fi o idee bună să se reîntoarcă în România.

„Am fost în Spania doar ca turist, dar am mai intrat în supermarketuri și am văzut ca la fel ca în Italia au mâncare mai ieftină ca în România. Salariile sunt clar mai mari în Spania ca la noi, deci oricum ai lua-o nu cred că e o idee bună să te întorci acasă.

Rezumând, până și mâncarea e mai scumpă ca în Spania și Italia, gândește-te bine”, a fost sfatul unui utilizator.

„Bineînțeles că România e mai scumpă ca Spania, iar aici totul e impredictibil. Aici toate partidele își urmăresc interesul, iar la noi ori că va ieși PSD, PNL sau USR ori AUR, toți sunt o apă și un pământ, niște demagogi cărora nu le pasă deloc de oameni.

E sărăcie lucie, cred că știi bine. Sigur că nici Spania nu e o țară bogată, dar parcă totuși”, a adăugat un altul.

Un trai decent în România, dacă nu stai în marile orașe

Un alt utilizator a sugerat că în România se poate trăi foarte bine cu 700-800 de euro, dar asta dacă nu stai în marile orașe, precum București, Cluj-Napoca sau Brașov, unde prețurile sunt foarte mari.

De asemenea, costurile scad semnificativ dacă nu stai cu chirie și ai propria ta locuință.

Un alt utilizator a sugerat că deși în Spania câștigi mai bine și prețurile sunt mai bine, trebuie să faci mai multe sacrificii dacă locuiește în străinătate.

„Spaniolii au salarii mai mari și prețuri mai mici, dar să te gândești și cât dai acolo pe chirie și că ești departe de cei dragi. Așa că depinde ce alegi: să fii acasă, alături de cei dragi, sau să trăiești printre străini. Acasă probabil că vei câștiga mai puțin, mâncarea te va costa mai mult, dar eu aș zice că merită”.

Ce spun românii care au avut curajul să se reîntoarcă în țară

În schimb, au fost și români care au spus că s-au întors în România și au câștigat chiar mai bine decât în afară. De altfel, au sugerat că dacă ești muncitor, prețurile mari nu constituie nicio problemă.

„Ne-am întors acasă de trei ani, nu e cu nimic mai rău ca în Spania. În Spania luam 2.000 de euro în construcții, aici iau 2.500 de euro. Lucrez la fel de mult, câștig chiar mai bine aici, așa că pentru mine a fost un avantaj”, a mărturisit alt internaut.

„În România te descurci oriunde și cu 5.000 de lei dacă nu ai cheltuieli mari și dacă ai unde locui. Sigur că nu vei trăi ca un prinț, dar nici în Spania nu e mare boierie”, a fost altă opinie, potrivit Adevărul.