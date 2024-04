Politica Ce salarii sunt la Primăria din Cluj. Emil Boc ia mai mult decât ministrul Finanțelor







Emil Boc, primarul municipiului Cluj Napoca are un salariu de invidiat pentru un bugetar. Prin comparație, edilul câștigă mai mult, de exemplu, decât ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.

Guvernul a majorat salariile din administrația locală, la finalul anului 2023, cu 5%. A luat această decizie în perspectiva alegerilor, dat fiind că primarii și președinții de consilii județene reprezintă mașinăria de cules voturi a partidelor. Or, ne amintim cum, edilii se plângeau că salariile lor sunt la nivelul celor primite de învățătoare. Adică jenant de mici, din punctul lor de vedere.

În realitate lucrurile nu stau deloc așa. Primarii și președinții de consilii județene sunt printre cei mai bine plătiți bugetari din România. Iar în multe cazuri salariile sunt nejustificate în raport cu activitatea pe care o prestează.

Emil Boc salariu uriaș la Cluj Napoca

Primarul Municipiului Cluj Napoca primește un salariu mai mare decât al ministrului Finanțelor. Emil Boc încasează lunar 32.603 lei brut (aproximativ 19.073 lei net). Prin comparație, Marcel Boloș spunea că are un salariu net ceva mai mare de 12.700 de lei.

Iar asta nu este tot. În funcție de salariul primarului, conform legii, sunt stabilite și lefurile celorlalți funcționari. Așa se face că viceprimarii municipiului Cluj Napoca câștigă, de asemenea, mai mult decât ministrul Boloș. Aceștia au un salariu brut de 28.980 lei (circa 16.953 lei net).

Secretarul general are un salariu de bază de 19.215 lei, iar un director general câștigă 18.932 lei. Un director general adjunct primește 18.806 lei, iar arhitectul șef al orașului are un salariu de bază de 18.932 lei. Șefii de compartimente încasează 17.798 lei, iar un director adjunct/ contabil șef/ inginer șef/ șef sector/ director executiv adjunct are un salariu de 17.672 lei.

Un șef de serviciu/ arhitect câștigă 17.262 lei, iar un șef birou/ șef oficiu - 15.215 lei. Administratorul public are 19.215 lei, un director general - 18.932 lei, iar un director general adjunct - 17.766 lei. Un inspector șef/ șef sector/ șef compartiment câștigă 17.546 lei, iar un inspector sef adjunct/ contabil șef/ are17.325 lei. Un șef de serviciu/ șef de secție are salariu de 15.908 lei, iar un șef birou/șef laborator/director cabinet are salariu de 14.301 lei.

Cât se câștigă la Poliția locală

Pentru un angajat pe postul de consilier/ consilier juridic/ consilier achizitii publice/ inspector/ politist local (Clasa I), salariul de bază la gradația 0 este de 9.009 lei. Un referent de specialitate/ polițist local (SSD) (Clasa II) câștigă 7.151 lei, iar un referent/ polițist local (Clasa III) are salariul de 5.828 lei.

Pentru postul de consilier/ inspector de specialitate/ revizor contabil/ arhitect/ referent de specialitate/ inspector casier/ consilier manager de proiect, salariul este de 8.222 lei, iar pentru un consilier juridic, de 9.041 lei.

Un tehnician economist/ secretar superior/ interpret relaţii/ interpret profesional/ conductor arhitect/ inspector/ referent/ subinginer/ arhivist câștigă 7.025 lei.

Un agent agricol câștigă 4.536 lei, iar un stenodactilograf/ secretar-dactilograf/ dactilograf are salariul de 5.639 lei. Un casier magazine are salariul de 5.418 de lei, iar un paznic/ pompier/ agent de securitate intervenţie/ bufetier/ manipulant bunuri/ curier câștigă 4.631 lei. Șoferii iau până la 5.513 lei. Salariul pentru un muncitor calificat poate ajunge până la 5.513 lei, iar un muncitor necalificat, până la 3.749 lei.

Alte drepturi salariale în primăria lui Emil Boc

Pe lângă salariile de bază, lucrătorii primăriei mai încasează și alte sporuri, în condițiile legii. Pentru cei ce lucrează pe proiecte europene se acordă un spor de până la 50%. Aceasta se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect. Există un spor de 15% pentru persoanele cu handicap, dar și un spor de 25% pentru lucru în ture de noapte.

Funcționarii primesc și o indemnizație de hrană în situația în care salariul lunar net nu depășește 8.000 lei. Aceasta ajunge la 347 lei/lună.

În raport cu condiţiile de muncă, periculoase sau vătămătoare, personalul salarizat poate primi un spor de până la 15% din salariul de bază. Acesta nu poate depăși 1.500 lei brut lunar.