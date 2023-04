De ce nu i-a iertat Andreei Bălan pe George Burcea și Keo. Vedeta a elucidat misterul: „Nu am acceptat compromisuri”

Andreea Bălan, în vârstă de 38 de ani, a fost împreună cu Keo mulți ani, iar mai apoi s-a căsătorit cu George Burcea, cu care are două fetițe. Ea a format un cuplu un an de zile și cu Tiberiu Argint. Cu toate astea, relațiile artistei nu au durat mult, iar fanii au dedus că este pur și simplu vorba de ghinion în dragoste.

Andreea Bălan a explicat de ce s-au terminat relațiile ei, dar și ce nu poate ierta la un bărbat. Amintim că artista a fost înșelată de Keo cu Misty. Și George Burcea a decis să încheie relația cu ea după doar câteva luni de la nuntă, argumentând că nu se mai regăsește în această căsnicie.

„Eu sunt o femeie care a reușit în viață, după 20 și ceva de ani de carieră, îmi cresc singură doi copii și nu am stat în relațiile mele cu bărbații care au trecut prin viața mea, pentru că nu am acceptat compromis. Nu am acceptat să trec peste un înșelat, nu am acceptat să trec peste un bărbat care are vicii, nu am acceptat distanța într-o relație și nici narcisismul. Dacă o relație de iubire nu merge, prefer să renunț și să nu fac compromis. Trebuie să te iubești pe tine, să te respecți pe tine și să consideri că meriți ceea ce-i mai bun”, a declarat Andreea Bălan.

Cum este Andreea Bălan într-o relație

După relațiile pe care le-a avut cu Keo, Tiberiu Argint și George Burcea, Andreea Bălan a declarat că încă mai are multe de oferit. Artista a mai spus că este o femeie foarte drăgăstoasă și că poate accepta și pierderile în viață.

„Sunt o femeie foarte caldă, foarte drăgăstoasă, foarte iubitoare, așa că am multe de oferit. Să nu mai amestecăm ceea ce e pe sticlă cu viață personală. Eu știu să pierd, mi-am pierdut multe în viață, mi-am pierdut și viața la un moment dat, pentru câteva secunde. De atunci, toată perspectiva asupra vieții s-a schimbat și sunt mult mai recunoscătoare pentru tot ceea ce am”, a mai spus artista, potrivit Viva.