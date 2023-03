Andreea Bălan a spus adevărul despre despărțirea de Keo. De ce a înșelat-o artistul. „El a căutat în altă parte”

Andreea Bălan a avut mai multe eșecuri în plan sentimental. Jurata de la „Te cunosc de undeva” a spus despre relația ei cu Keo că a fost una foarte frumoasă care a ajutat-o să se echilibereze din punct de vedere emoțional. Artista a mărturisit că era foate axată pe cariera sa în acea perioadă, iar relația lor nu a mai funcționat. În cele din urmă, cei doi s-au despărțit pentru că artistul a înșelat-o pe Andreea Bălan.

„La un moment dat, eu am crescut, în opt ani crești mult, m-am dezvoltat ca femeie și nu mai eram pe aceeași lungime de undă. Și atunci ne-am despărțit. Am plecat amândoi! Nu, eu nu mai eram acolo, nu mai eram prezentă, și el a căutat în altă parte”, a mărturisit Andreea Bălan. Finalista de la „America Express” a mai adăugat că nu mai era prezentă în relația cu Keo din punct de vedere emoțional.

Andreea Bălan și-a asumat responsabilitatea pentru despărțire

„Fiecare etapă și fiecare comportament de-al meu, din trecut, indiferent că e vorba de persoana respectivă sau de altă persoană, așa am simțit să fac la vremea respectivă și îmi asum responsabilitatea. Și a fost o decizie foarte bună, pentru că, iată, mai departe eu am evoluat, am mers înainte și mi-a mers foarte bine”, a mai declarat cântăreața. Vedeta de la Antena 1 este sigură că nu mai putea forma un cuplu cu Keo și cea mai bună decizie a fost despărțirea.

Andreea Bălan a spus și cum este viața ei, după divorțul de George Burcea. Arista a mărturisit că este mulțumită și fericită că își poate crește singură cele două fetițe și că nu regretă nimic din cele întâmplate, făcând referire la despărțirea de actor. „Sunt foarte fericită că am două fetițe, că le-am făcut cu el, că așa s-a întâmplat, nu regret absolut nimic. Chiar dacă suntem separați și mai avem niște chestii logistice de rezolvat, sunt foarte fericită și foarte împăcată cu deciziile astea”, a mai spus Andreea în timpul podcast-ului.