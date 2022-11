De ce nu a fost activat sistemul RO-Alert la cutremurul de dimineață? Raed Arfat spune că nu vrea să creeze panică

Sistemul RO-Alert n-a transmis niciun mesaj de avertizare pentru cutremurul care a avut loc în această dimineață. Din păcate, alertele vin doar când plouă puternic sau când sunt vijelii.

Reamintim că un cutremur de 5,4 grade pe scara Richter s-a resimțit joi dimineața în mai multe zone ale ţării. Mai exact, în ziua de 03.11.2022, 06:50:21 (ora României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău un cutremur semnificativ cu magnitudinea EWS 5.4 la adâncimea de 148.8 km., a anunţat INFP. Site-ul a căzut la scurt timp după anunţ.

Utilizatorii telefoanelor Android au primit alertă de cutremur

Cutremurul s-a produs la 72km NE de Ploiesti, 73km E de Brasov, 117km V de Braila, 120km V de Galati, 122km N de Bucuresti, 123km S de Bacau, 148km NE de Pitesti, 187km N de Ruse, 187km E de Sibiu, 203km SV de Iasi.

Deşi utilizatorii telefoanelor Android au primit alertă de cutremur cu aproximativ 10 secunde înainte de seism, conform mai multor persoane care folosesc acest sistem de operare, în urma cutremurului, nu au fost primite apeluri prin intermediul 112.

„Până la acest moment, nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 şi nici nu au fost semnalate pagube materiale sau victime”, a precizat IGSU.

Românii nu au primit niciun mesaj Ro-Alert

Mesajele Ro-Alert au fost trimise în repetate rânduri cetățenilor pentru a fi avertizați privind ploile torențiale, vijeliile, furtunile, prezența vreunui urs sau dispariția unor copii. În situația cea mai importantă, cea a unui cutremur, care ar putea salva vieți, autoritățile consideră că nu e potrivit să trimită avertizări Ro-Alert pentru a nu crea panică.

„Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecinţe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populaţiei, cu măsuri de protecţie adecvate (de exemplu: puncte de distribuţie a ajutoarelor de urgenţă)”, a transmis INFP.

Raed Arafat: RO Alert nu trimite avertizări înaintea producerii unui cutremur

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a explicat că RO Alert nu trimite avertizări înaintea producerii unui cutremur ca să nu bage spaima în populație.

„De când s-a resimţit cutremurul, au intrat în procedură colegii de la Pompieri, mai ales cu verificarea zonelor vulnerabile. A fost trimisă o echipă de la Pompieri în Bucureşti pentru verificarea Centrului vechi. Nu s-au primit apeluri la 112 şi nici nu s-au înregistrat efecte. (…) Noi nu am dat mesaje RO-ALERT. Când se dau mesaje, scrie clar cine trimite şi că este RO-ALERT. Nu s-au dat mesaje, dar am înţeles că la unele telefoane cu Android există aplicaţii care pot să spună că se întâmplă ceva şi să dea un mesaj, dar noi nu am dat mesaje”, a explicat Arafat.

Raed Arafat neagă că s-ar fi trimis alerta de cutremur

Cu privire la informaţiile care circulă în mediul online cu privire la oamenii care au primit notificare de la sistemul Android, Raed Arafat a declarat:

„Ar fi bine care cei care scriu că au primit mesaje RO-ALERT să ne arate poza mesajului, să fie una reală, bineînţeles. Deci, mare atenţie la informaţiile care circulă în spaţiul online şi ar fi bine să nu le transmitem mai departe pe alte canale. Deci, noi nu am dat mesaje RO-ALERT, am şi verificat dacă nu cumva un judeţ a dat un mesaj post-cutremur şi nu s-a întâmplat aşa ceva”, a adăugat Raed Arafat.

Tehnologia îl contrazice pe Arafat, oamenii au primit notificare de la sistemul Android, s-au pregătit, au reacționat bine și nu au fost raportate apeluri la 112, potrivit RTV.